ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Чемпионат Украины. Львов - Заря 6,80, - 4,85 - 1,43
17:00. Чемпионат Украины. Шахтер - Олимпик 1,15 - 8,60 - 16,00
19:30. Чемпионат Украины. Колос - Ингулец 2,07 - 3,40 - 3,60
19:30. Чемпионат Украины. Десна - Рух 1,46 - 4,70 - 6,50
16:00. Чемпионат Англии. Тоттенхэм - Ньюкасл 1,45 - 4,55 - 7,50
18:30. Чемпионат Англии. Манчестер Сити - Лестер 1,33 - 5,60 - 9,30
21:00. Чемпионат Англии. Вест Хэм - Вулверхэмптон 3,80 - 3,30 - 2,09
22:00. Чемпионат Испании. Барселона - Вильярреал 1,55 - 4,65 - 5,80
21:45. Чемпионат Италии. Рома - Ювентус 3,75 - 3,60 - 2,05
ТЕННИС
17:30. Ролан Гаррос. Ястремская - Гаврилова 1,21- 4,45
БАСКЕТБОЛ
03:30. НБА. Лейкерс - Денвер 1,74 - 12,00 - 2,46
БОКС
03:30. Сергей Деревянченко - Жермалл Чарло 2,74 - 26,00 - 1,50
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.