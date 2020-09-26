Определились финалисты турнира в Гамбурге

Состоялись полуфинальные поединки на грунтовом турнире серии ATP 500 в Гамбурге.
В матче за титул сойдутся Андрей Рублев и Стефанос Циципас.
Отметим, что россиянин посеян на турнире под пятым номером, грек – под вторым.
Гамбург. Полуфиналы
Андрей Рублев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:2
Стефанос Циципас (Греция) – Кристиан Гарин (Чили) – 7:5, 3:6, 6:4
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.