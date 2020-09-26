Шахтер: «Газон НСК Олимпийский не дотягивает до уровня арены Металлиста»

«Шахтер» с нынешнего сезона решил домашние матчи проводить в Киеве на НСК «Олимпийский», а не в Харькове на ОСК «Металлист».

Директор департамента по эксплуатации ООО «Шахтер-Сервис» Вадим Гунько рассказал о разнице между газонами двух ведущих арен Украины.

- Работа по подготовке газона ведется постоянно. Сейчас она интенсифицирована. Наш клуб составил программу, учитывая опыт подготовки газонов самого высокого уровня, и реализуется она совместно с НСК «Олимпийский». Набор мероприятий сегодня гораздо более широкий, чем был до этого. Состояние газона – удовлетворительное, можно даже сказать, хорошее. Положа руку на сердце, оно не дотягивает до уровня ОСК «Металлист», учитывая многие факторы. Огромный минус в том, что это газон без системы усиления. Кроме того, здесь не проводилась реновация, начиная с 2011–2012 годов. Все это сказывается на качественных характеристиках.



– Каковы требования тренерского штаба?

– Они давно известны, и здесь ничего уникального. Все команды высокого уровня хотят видеть газон с прочной дерниной и стопроцентным покрытием. Он должен быть стабильным, с хорошим отскоком мяча и определенной высоты травой – в нашей ситуации обычно намного ниже 30 миллиметров. Мы будем стараться соблюдать эти требования, насколько позволит погода и другие факторы.