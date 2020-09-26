Шахтер: «Газон НСК Олимпийский не дотягивает до уровня арены Металлиста»

Вадим Гунько рассказал о разнице между газонами стадионов

  • 26.09.2020 20:17
  • 1618 просмотров
  • 15 комментариев
Шахтер: «Газон НСК Олимпийский не дотягивает до уровня арены Металлиста»
© shakhtar.com

«Шахтер» с нынешнего сезона решил домашние матчи проводить в Киеве на НСК «Олимпийский», а не в Харькове на ОСК «Металлист».

Директор департамента по эксплуатации ООО «Шахтер-Сервис» Вадим Гунько рассказал о разнице между газонами двух ведущих арен Украины.

-  Работа по подготовке газона ведется постоянно. Сейчас она интенсифицирована. Наш клуб составил программу, учитывая опыт подготовки газонов самого высокого уровня, и реализуется она совместно с НСК «Олимпийский». Набор мероприятий сегодня гораздо более широкий, чем был до этого. Состояние газона – удовлетворительное, можно даже сказать, хорошее. Положа руку на сердце, оно не дотягивает до уровня ОСК «Металлист», учитывая многие факторы. Огромный минус в том, что это газон без системы усиления. Кроме того, здесь не проводилась реновация, начиная с 2011–2012 годов. Все это сказывается на качественных характеристиках.
 
– Каковы требования тренерского штаба?
– Они давно известны, и здесь ничего уникального. Все команды высокого уровня хотят видеть газон с прочной дерниной и стопроцентным покрытием. Он должен быть стабильным, с хорошим отскоком мяча и определенной высоты травой – в нашей ситуации обычно намного ниже 30 миллиметров. Мы будем стараться соблюдать эти требования, насколько позволит погода и другие факторы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(18 голосов)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.09.2020 20:39
    0
    Forever_young_12, 26.09.2020 20:29
    Дилетанты от Сурков тупо запустили качество газона на Олимпийском. Представляю, какой огород для выпаски коров на динамо им. Лобатого
    А-у, переляканий , ти що, вниз головою в дитинстві неодноразово падав??? Причому тут Суркіси? Олімпійський, це не власність Динамо, так як будь-якого клубу, що вирішив його арендувати. СК Олімпійський, керує муніципалітет м.Києва. От з них хай і вимагають якість і решту потрібного.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.09.2020 20:36
    -1
    Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:26
    Беженцы от войны с россией. Хз уже не загонишь назад в Донецк. Они почувствуют как их любят в Киеве на первом матче со зрителями
    Шпрот, ты чего не с основного аккаунта пишешь!? Пароль забыл!?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:34
    0
    Forever_young_12, 26.09.2020 20:31
    Туда никого не пускают. Арена пока закрыта.
    Почему не пускают? Какая причина неявки Шахтёра на свой стадион? Только ответь чётко, без виляний. Если ты смелый человек
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 26.09.2020 20:32
    +3
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 20:23
    Да это понятно, у дерьнамы ничего своего нет, они ничего как клуб сами не построили, НСК не их собственность. Благо Шахтёр сейчас всё приведёт в норму под себя.
    во клоун))))
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.09.2020 20:31
    -2
    Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:29
    Какой газон на Донбасс-Арене? Хороший?
    Туда никого не пускают. Арена пока закрыта.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 20:30
    +4
    Кроты вы еще видели поле после 2 игр сборной в течении 6 дней,мой совет арендуете поле в ковалевке там только уложили новое покрытие только вот проблема не пройдет и месяца вы будете возмущаться Какое плохое поле когда сами вытоптали
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 26.09.2020 20:30
    +3
    Какие проблемы? Играйте на Металлисте...
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:29
    +4
    Forever_young_12, 26.09.2020 20:29
    Дилетанты от Сурков тупо запустили качество газона на Олимпийском. Представляю, какой огород для выпаски коров на динамо им. Лобатого
    Какой газон на Донбасс-Арене? Хороший?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.09.2020 20:29
    -8
    Дилетанты от Сурков тупо запустили качество газона на Олимпийском. Представляю, какой огород для выпаски коров на динамо им. Лобатого
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 20:28
    +6
    Где только эти бомжи не играли и все им не подходит. Пора валить в Мариуполь.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:26
    +1
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 20:23
    Да это понятно, у дерьнамы ничего своего нет, они ничего как клуб сами не построили, НСК не их собственность. Благо Шахтёр сейчас всё приведёт в норму под себя.
    Что у Шахтёра есть своего?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:26
    +1
    380688952442, 26.09.2020 20:21
    А кто вас приглашал?
    Беженцы от войны с россией. Хз уже не загонишь назад в Донецк. Они почувствуют как их любят в Киеве на первом матче со зрителями
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
      Dynamo Kyiv, 26.09.2020 20:24
    +2
    Если вам что-то не нравится то валите нафиг в свой Харьков вас не кто не звал
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 20:23
    -5
    Да это понятно, у дерьнамы ничего своего нет, они ничего как клуб сами не построили, НСК не их собственность. Благо Шахтёр сейчас всё приведёт в норму под себя.
    Ссылка
    380688952442
      380688952442, 26.09.2020 20:21
    +2
    А кто вас приглашал?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 20:28
    +6
    Где только эти бомжи не играли и все им не подходит. Пора валить в Мариуполь.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 20:30
    +4
    Кроты вы еще видели поле после 2 игр сборной в течении 6 дней,мой совет арендуете поле в ковалевке там только уложили новое покрытие только вот проблема не пройдет и месяца вы будете возмущаться Какое плохое поле когда сами вытоптали
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:29
    +4
    Forever_young_12, 26.09.2020 20:29
    Дилетанты от Сурков тупо запустили качество газона на Олимпийском. Представляю, какой огород для выпаски коров на динамо им. Лобатого
    Какой газон на Донбасс-Арене? Хороший?
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 26.09.2020 20:32
    +3
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 20:23
    Да это понятно, у дерьнамы ничего своего нет, они ничего как клуб сами не построили, НСК не их собственность. Благо Шахтёр сейчас всё приведёт в норму под себя.
    во клоун))))
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 26.09.2020 20:30
    +3
    Какие проблемы? Играйте на Металлисте...
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
      Dynamo Kyiv, 26.09.2020 20:24
    +2
    Если вам что-то не нравится то валите нафиг в свой Харьков вас не кто не звал
    Ссылка
    380688952442
      380688952442, 26.09.2020 20:21
    +2
    А кто вас приглашал?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:26
    +1
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 20:23
    Да это понятно, у дерьнамы ничего своего нет, они ничего как клуб сами не построили, НСК не их собственность. Благо Шахтёр сейчас всё приведёт в норму под себя.
    Что у Шахтёра есть своего?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:26
    +1
    380688952442, 26.09.2020 20:21
    А кто вас приглашал?
    Беженцы от войны с россией. Хз уже не загонишь назад в Донецк. Они почувствуют как их любят в Киеве на первом матче со зрителями
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.09.2020 20:39
    0
    Forever_young_12, 26.09.2020 20:29
    Дилетанты от Сурков тупо запустили качество газона на Олимпийском. Представляю, какой огород для выпаски коров на динамо им. Лобатого
    А-у, переляканий , ти що, вниз головою в дитинстві неодноразово падав??? Причому тут Суркіси? Олімпійський, це не власність Динамо, так як будь-якого клубу, що вирішив його арендувати. СК Олімпійський, керує муніципалітет м.Києва. От з них хай і вимагають якість і решту потрібного.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 20:34
    0
    Forever_young_12, 26.09.2020 20:31
    Туда никого не пускают. Арена пока закрыта.
    Почему не пускают? Какая причина неявки Шахтёра на свой стадион? Только ответь чётко, без виляний. Если ты смелый человек
    Ссылка
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