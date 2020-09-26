ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас всего 13 игроков, но мы должны побеждать»

Наставник Мансити о ситуации в команде

  • 26.09.2020 19:21
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ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас всего 13 игроков, но мы должны побеждать»
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27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лестер». Начало встречи — в 18:30. Хосеп Гвардиола имеет весьма серьезные кадровые проблемы по причине травм и карантина. Из основного состава в обойме осталось лишь 13 футболистов. Тем не менее уже активно заигрываются игроки академии.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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