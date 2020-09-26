Мирча Луческу отпраздновал 400-ю победу с украинскими клубами

Победа «Динамо» над «Минаем» стала 400-й для Мирчи Луческу во всех официальных турнирах во главе украинских клубов. 275 раз его подопечные добивались успеха в чемпионатах Украины, 62 - в еврокубках, 57 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

394 победы под руководством Мистера одержал «Шахтер», 6 - «Динамо». К слову, юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 579-м матче. То есть общий процент побед его команд составляет 69,1%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Луческу с украинскими клубами