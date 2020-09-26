Мирча Луческу отпраздновал 400-ю победу с украинскими клубами

394 победы под руководством Мистера одержал «Шахтер», 6 - «Динамо»

  • 26.09.2020 18:10
  • 761 просмотр
  • 1 комментарий
Мирча Луческу отпраздновал 400-ю победу с украинскими клубами
© fcdynamo.kiev.ua

Победа «Динамо» над «Минаем» стала 400-й для Мирчи Луческу во всех официальных турнирах во главе украинских клубов. 275 раз его подопечные добивались успеха в чемпионатах Украины, 62 - в еврокубках, 57 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

394 победы под руководством Мистера одержал «Шахтер», 6 - «Динамо». К слову, юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 579-м матче. То есть общий процент побед его команд составляет 69,1%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Луческу с украинскими клубами

Победа 

Дата 

Ранг

Клуб

Соперник 

Счет

1-я 

22.05.2004 

ЧУ 

Шахтер

Карпаты (д) 

5:0

100-я 

14.04.2007 

ЧУ 

Шахтер

Таврия (г) 

3:1

200-я 

18.04.2010 

ЧУ 

Шахтер

Закарпатье (д)

1:0

300-я 

13.04.2013 

ЧУ 

Шахтер

Заря (д) 

3:0

400-я 

26.09.2020 

ЧУ 

Динамо

Минай (г) 

4:0
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 26.09.2020 18:43
    -1
    Браво Луческу! Вот что значит тренер. Ультрас Динамо нервно курят в сторонке. Был бы Михайличенко, такого бы не было.
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