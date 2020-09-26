Помощник Луиша Каштру: «Разочарованы 6-м местом в УПЛ»

«Шахтер» в трех турах УПЛ набрал 5 очков и находится на непривычном для себя 6-м месте. Результаты прокомментировал Витор Северино, помощник главного тренера Луиша Каштру.

– Витор, после трех туров «Шахтер» на шестом месте. Как вы переживаете этот нетипичный момент?

– Конечно, мы разочарованы такими результатами, но вместо того, чтобы просто думать об этом, мы стараемся понять, почему так произошло. Анализируем и ищем путь, который приведет только к победам. Это нормальный, природный путь «Шахтера».

– Три матча за восемь дней – очень интенсивный ритм. Как подвести команду свежей к игре с «Олимпиком»?

– Основная стратегия направлена на восстановление – это непросто. Аналитическая работа больше построена на видеоанализе. Плюс часть работы направлена на менталитет, чтобы мы быстрее восстановились и встали на ноги. Не нужно терять время и расстраиваться из-за произошедшего. Направляем энергию на то, чтобы прибавить и вырасти. Готовимся к ближайшему поединку, чтобы в воскресенье победить.

– Нет ли проблем с психологией или мотивацией?

– Недостатка мотивации ни в коем случае нет. А проблемы эти собираются как снежный ком. Когда команда уверенно забивает много голов, кажется, что все хорошо и все получается. Когда играет вничью или терпит поражение, моменты не реализовываются, мяч попадает в штангу или перекладину… Да, все это психологически накапливается и расстраивает. В сложный момент кажется, что вокруг одни проблемы. Большой вызов – постараться удалить весь негатив и концентрироваться на том, что мы можем контролировать. А контролировать мы можем то, как тренируемся и готовимся к играм стратегически. Работаем с большой мотивацией и решительно настроены в воскресенье провести хороший поединок.

– Какие слова вы находите, чтобы поддержать ребят?

– Стараемся дать им понять, что они – игроки топового уровня. Ранее мы уже показали много хорошего. Важно отдавать себе отчет, что сделано на поле неправильно. Тем не менее следует оставаться всегда в правильном настроении. Нельзя терять время на отрицательные мысли. Поэтому мы стараемся передавать больше энергии ребятам, объяснить то, что они и так знают. «Шахтер» – большая команда с очень квалифицированными футболистами. Много хорошего позади, но и впереди также.

– «Олимпик» выиграл два последних матча, наверняка проанализирует встречи «Шахтера» с «Зарей» и «Рухом» и попробует навязать свой футбол?

– Да, конечно, они будут стараться находить зоны, выжидать наши ошибки. Однако не все так функционирует. У «Зари» было два поражения, они хотели поменяться и поменялись – провели великолепный матч. У «Руха» также было два поражения: они старались прессинговать, атаковать, контратаковать, реагировать. Со своей стороны мы будем делать то же самое. Из-за последних не самых положительных результатов у нас будут стопроцентные концентрация, отдача и интенсивность. Мы должны быть лучше, чем соперник, и хорошо сыграть.