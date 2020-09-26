Андриевский забил дебютный гол за Динамо после шикарного паса Супряги

Александр Андриевский открыл счет забитым голам в футболке киевского «Динамо». 26-летний полузащитник отличился в матче 4-го тура УПЛ против «Миная» после классно передачи Владислава Супряги.
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Источник — Футбол 1/2/3
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