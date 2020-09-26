Андриевский забил дебютный гол за Динамо после шикарного паса Супряги

Киевляне открыли счет в матче против «Миная»

  • 26.09.2020 14:56
  • 3137 просмотров
  • 1 комментарий
Андриевский забил дебютный гол за Динамо после шикарного паса Супряги
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Александр Андриевский открыл счет забитым голам в футболке киевского «Динамо».  26-летний полузащитник отличился в матче 4-го тура УПЛ против «Миная» после классно передачи Владислава Супряги.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.09.2020 15:26
    0
    Болонья теперь подумает двоих купить. Миллионов за 20 (евро)
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.09.2020 15:26
    0
    Болонья теперь подумает двоих купить. Миллионов за 20 (евро)
    Ссылка
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