В субботу, 26-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Нидерландов, в котором встретятся «Аякс» и «Витесс».
Поединок пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене». Начало поединка в 22:00 по Киеву.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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