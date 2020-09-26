В субботу, 26-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Нидерландов, в котором встретятся «Аякс» и «Витесс».

Поединок пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене». Начало поединка в 22:00 по Киеву.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 3».