Юрий ВИРТ: «Разбазаривание очков может аукнуться Шахтеру»

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча «горняков» с «Олимпиком» в четвертом туре УПЛ.

««Олимпик» приятно удивил. Особенно мне понравилась игра легионерского треугольника «Олимпика» — Шахаба, Тейшейры и Бенито. Они демонстрируют очень живой, скоростной футбол. В «Шахтере» сейчас больше доверяют молодым, но не всегда они оправдывают это доверие. Однако, думаю, к поединку с «Олимпиком» оранжево-черные отнесутся более серьезно, чем к матчу с «Рухом». В минувшей игре горняки вышли на поле, как на тренировку — это разбазаривание очков, которое может аукнуться «Шахтеру» на финише чемпионата. Звоночек уже прозвучал. Не исключено, что подопечные Луиша Каштру сделают выводы, ведь дальше будет еще сложнее — впереди Лига чемпионов. Запас прочности у горняков, как мне кажется, есть, но нужна мотивация», - сказал Вирт.

Матч «Шахтер» - «Олимпик» состоится 27 сентября в 17:00.