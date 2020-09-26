Юрий ВИРТ: «Разбазаривание очков может аукнуться Шахтеру»

Эксперт высказался о текущей игре донецкой команды

  • 26.09.2020 08:56
  • 516 просмотров
  • 6 комментариев
Юрий ВИРТ: «Разбазаривание очков может аукнуться Шахтеру»
© ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча «горняков» с «Олимпиком» в четвертом туре УПЛ.

««Олимпик» приятно удивил. Особенно мне понравилась игра легионерского треугольника «Олимпика» — Шахаба, Тейшейры и Бенито. Они демонстрируют очень живой, скоростной футбол. В «Шахтере» сейчас больше доверяют молодым, но не всегда они оправдывают это доверие. Однако, думаю, к поединку с «Олимпиком» оранжево-черные отнесутся более серьезно, чем к матчу с «Рухом». В минувшей игре горняки вышли на поле, как на тренировку — это разбазаривание очков, которое может аукнуться «Шахтеру» на финише чемпионата. Звоночек уже прозвучал. Не исключено, что подопечные Луиша Каштру сделают выводы, ведь дальше будет еще сложнее — впереди Лига чемпионов. Запас прочности у горняков, как мне кажется, есть, но нужна мотивация», - сказал Вирт.

Матч «Шахтер» - «Олимпик» состоится 27 сентября в 17:00.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 09:46
    0
    mayakovskiy1, 26.09.2020 09:43
    Ахаха) Жалкий.Этот Шахтер только вот вынес Динаму в 4 матчах из 4. Думаю команда после прошлых сезонов просто решила не напрягаться. Когда Шахта забега ла Рух в большинстве пол поля не мог перейти
    А еще Шахтар забегал Интер. Но результат плачевный.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 26.09.2020 09:43
    -2
    bullyUA, 26.09.2020 09:34
    Какое разбазаривание? Это уровень сегодняшнего Шахтера.
    Ахаха) Жалкий.Этот Шахтер только вот вынес Динаму в 4 матчах из 4. Думаю команда после прошлых сезонов просто решила не напрягаться. Когда Шахта забега ла Рух в большинстве пол поля не мог перейти
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 09:34
    -1
    Какое разбазаривание? Это уровень сегодняшнего Шахтера.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 26.09.2020 09:13
    +2
    Аукнеться. Звикайте до поразок Щахтаря.
    А Динамо набирає хід.
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    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 26.09.2020 09:11
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 09:00
    Уверен на 100% что не аукнеться. Такому Динамо можно дать фору и 10 очков, но Шахта всеравно на финише обгонит. Скриньте.
    Все по делу сказал Вирт. Неизвестно, что там будет дальше, но на сегодня - Динамо показывает больше стабильности, чем Шахтер, пусть и играет в несвойственный ему футбол (просто у Луческу КАРДИНАЛЬНО иное видение, что должна делать на поле команда и как, нежели у "динамовских сердец" (всех и "оптом").
    Шахтер же - не может никак сообразить, "с какой ноги он встал", в смысле - начал этот сезон, который не имел для него обычного предсезонья, а потому ритмы в команде - серьезно нарушены и сможет ли Каштру подвести команду в БОЕСПОСОБНОМ состоянии к групповому этапу ЛЧ - еще большой вопрос. В свете этого лишь чуть менее важным становится вопрос, ЧТО сможет показать Шахтер (относительно Динамо) на НЕ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ дистанции чемпионата ЭТОГО сезона. Не будем забывать, последние несколько сезонов были СУЩЕСТВЕННО длиннее, потому Шахтер и его тренер - в частности - может допустить ошибку - ДАЛЕКОВАТО отпустить Динамо в чемпионате и банально НЕ УСПЕТЬ потом его догнать в конце сезона.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.09.2020 09:00
    -1
    Уверен на 100% что не аукнеться. Такому Динамо можно дать фору и 10 очков, но Шахта всеравно на финише обгонит. Скриньте.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 26.09.2020 09:13
    +2
    Аукнеться. Звикайте до поразок Щахтаря.
    А Динамо набирає хід.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 26.09.2020 09:11
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 09:00
    Уверен на 100% что не аукнеться. Такому Динамо можно дать фору и 10 очков, но Шахта всеравно на финише обгонит. Скриньте.
    Все по делу сказал Вирт. Неизвестно, что там будет дальше, но на сегодня - Динамо показывает больше стабильности, чем Шахтер, пусть и играет в несвойственный ему футбол (просто у Луческу КАРДИНАЛЬНО иное видение, что должна делать на поле команда и как, нежели у "динамовских сердец" (всех и "оптом").
    Шахтер же - не может никак сообразить, "с какой ноги он встал", в смысле - начал этот сезон, который не имел для него обычного предсезонья, а потому ритмы в команде - серьезно нарушены и сможет ли Каштру подвести команду в БОЕСПОСОБНОМ состоянии к групповому этапу ЛЧ - еще большой вопрос. В свете этого лишь чуть менее важным становится вопрос, ЧТО сможет показать Шахтер (относительно Динамо) на НЕ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ дистанции чемпионата ЭТОГО сезона. Не будем забывать, последние несколько сезонов были СУЩЕСТВЕННО длиннее, потому Шахтер и его тренер - в частности - может допустить ошибку - ДАЛЕКОВАТО отпустить Динамо в чемпионате и банально НЕ УСПЕТЬ потом его догнать в конце сезона.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 09:46
    0
    mayakovskiy1, 26.09.2020 09:43
    Ахаха) Жалкий.Этот Шахтер только вот вынес Динаму в 4 матчах из 4. Думаю команда после прошлых сезонов просто решила не напрягаться. Когда Шахта забега ла Рух в большинстве пол поля не мог перейти
    А еще Шахтар забегал Интер. Но результат плачевный.
    Ссылка
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