Юрий ВИРТ: «Разбазаривание очков может аукнуться Шахтеру»

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча «горняков» с «Олимпиком» в четвертом туре УПЛ.
««Олимпик» приятно удивил. Особенно мне понравилась игра легионерского треугольника «Олимпика» — Шахаба, Тейшейры и Бенито. Они демонстрируют очень живой, скоростной футбол. В «Шахтере» сейчас больше доверяют молодым, но не всегда они оправдывают это доверие. Однако, думаю, к поединку с «Олимпиком» оранжево-черные отнесутся более серьезно, чем к матчу с «Рухом». В минувшей игре горняки вышли на поле, как на тренировку — это разбазаривание очков, которое может аукнуться «Шахтеру» на финише чемпионата. Звоночек уже прозвучал. Не исключено, что подопечные Луиша Каштру сделают выводы, ведь дальше будет еще сложнее — впереди Лига чемпионов. Запас прочности у горняков, как мне кажется, есть, но нужна мотивация», - сказал Вирт.
Матч «Шахтер» - «Олимпик» состоится 27 сентября в 17:00.
Источник — zbirna.com
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А Динамо набирає хід.
Шахтер же - не может никак сообразить, "с какой ноги он встал", в смысле - начал этот сезон, который не имел для него обычного предсезонья, а потому ритмы в команде - серьезно нарушены и сможет ли Каштру подвести команду в БОЕСПОСОБНОМ состоянии к групповому этапу ЛЧ - еще большой вопрос. В свете этого лишь чуть менее важным становится вопрос, ЧТО сможет показать Шахтер (относительно Динамо) на НЕ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ дистанции чемпионата ЭТОГО сезона. Не будем забывать, последние несколько сезонов были СУЩЕСТВЕННО длиннее, потому Шахтер и его тренер - в частности - может допустить ошибку - ДАЛЕКОВАТО отпустить Динамо в чемпионате и банально НЕ УСПЕТЬ потом его догнать в конце сезона.
А Динамо набирає хід.
Шахтер же - не может никак сообразить, "с какой ноги он встал", в смысле - начал этот сезон, который не имел для него обычного предсезонья, а потому ритмы в команде - серьезно нарушены и сможет ли Каштру подвести команду в БОЕСПОСОБНОМ состоянии к групповому этапу ЛЧ - еще большой вопрос. В свете этого лишь чуть менее важным становится вопрос, ЧТО сможет показать Шахтер (относительно Динамо) на НЕ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ дистанции чемпионата ЭТОГО сезона. Не будем забывать, последние несколько сезонов были СУЩЕСТВЕННО длиннее, потому Шахтер и его тренер - в частности - может допустить ошибку - ДАЛЕКОВАТО отпустить Динамо в чемпионате и банально НЕ УСПЕТЬ потом его догнать в конце сезона.
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