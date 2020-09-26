СЕРЕБРЕННИКОВ: «Миколенко стоит 30–40 млн, но Динамо столько никто не даст»

Экс-футболист Сергей Серебренников, агент защитника «Динамо» Виталия Миколенко, рассказал о перспективах своего клиента:

«Предложения от клубов Италии и Англии на 15 млн евро? Я не видел этих документов, если честно. Но я могу сказать точно, что интерес по нему большой. Он очень интересный футболист для многих команд. Но пока конкретных шагов я не видел. Но я и не работник «Динамо».

Сколько стоит Миколенко? Сколько за него предлагают – это рыночная цена. Но готов ли клуб за эти деньги продать? Когда клуб готов продать за эти деньги, а те готовы заплатить – вот это и есть его стоимость. Есть еще нюанс по цене, она же настолько зависима от каких-то причин.

Приведу пример. Футболист в условном «Колосе», и он переехал в «Динамо» Киев. Цена футболиста меняется? 100%, она растет. При этом он только переехал на машине с одного паркинга на другой, еще не сыграл ни одного матча. И это нормально. В Бельгии так же игрок, например, переходит, из «Кортрейка» в «Андерлехт», даже не потренировался, а цена уже другая.

Потенциально для меня Миколенко стоит 30–40 млн евро, но «Динамо» никто сегодня таких денег не предложит. Я думаю, 20–25 млн евро – это что-то реальное, что можно за него заполучить».