СЕРЕБРЕННИКОВ: «Миколенко стоит 30–40 млн, но Динамо столько никто не даст»

Футбольный агент защитника киевлян рассказал о перспективах своего клиента

  • 26.09.2020 05:43
  • 525 просмотров
  • 0 комментариев
СЕРЕБРЕННИКОВ: «Миколенко стоит 30–40 млн, но Динамо столько никто не даст»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Экс-футболист Сергей Серебренников, агент защитника «Динамо» Виталия Миколенко, рассказал о перспективах своего клиента:

«Предложения от клубов Италии и Англии на 15 млн евро? Я не видел этих документов, если честно. Но я могу сказать точно, что интерес по нему большой. Он очень интересный футболист для многих команд. Но пока конкретных шагов я не видел. Но я и не работник «Динамо».

Сколько стоит Миколенко? Сколько за него предлагают – это рыночная цена. Но готов ли клуб за эти деньги продать? Когда клуб готов продать за эти деньги, а те готовы заплатить – вот это и есть его стоимость. Есть еще нюанс по цене, она же настолько зависима от каких-то причин.

Приведу пример. Футболист в условном «Колосе», и он переехал в «Динамо» Киев. Цена футболиста меняется? 100%, она растет. При этом он только переехал на машине с одного паркинга на другой, еще не сыграл ни одного матча. И это нормально. В Бельгии так же игрок, например, переходит, из «Кортрейка» в «Андерлехт», даже не потренировался, а цена уже другая.

Потенциально для меня Миколенко стоит 30–40 млн евро, но «Динамо» никто сегодня таких денег не предложит. Я думаю, 20–25 млн евро – это что-то реальное, что можно за него заполучить».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вацко Live

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности