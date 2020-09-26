Автогол и пенальти. Лилль дома уверенно справился с Нантом и вышел в лидеры

25 сентября состоялся стартовый матч 5-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» дома обыграл «Нант» со счетом 2:0. Сначала был зафиксирован автогол, а затем хозяева поля удвоили перевес с пенальти.

«Лилль» вышел на чистое первое место в турнирной таблице (11 очков после 5 матчей).

Лига 1. 5-й тур

«Лилль» – «Нант» – 2:0

Голы: Паллуа, 43 (автогол), Бурак Йылмаз, 87 (пенальти).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Брадарич, Ботман, Андре (Шека, 90+1), Ренату Санчеш (Сумаре, 78), Давид (Иконе, 64), Бурак Йылмаз (Юсуф Языджи, 90+1), Ж.Бамба, Араужу (Лихаджи, 78).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Блас (Эмон, 89), Чиривелья, Луза (Абед, 87), Саймон, Коко (Аб.Бамба, 73), Коло Муани.

Предупреждения: Аппиа, 85. Жиротто, 90+4.

Судья: Делажо.

Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Турнирная таблица Лиги 1