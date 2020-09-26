ВИДЕО. Мбокани забивает в Бельгии. Кортрейк с Макаренко уступил Антверпену

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Кортрейк» проиграл «Антверпену» со счетом 1:3. В матче встретились бывшие игроки киевского «Динамо».
Украинский защитник хозяев поля Евгений Макаренко вышел в основном составе и играл до 86-й минуты, когда его заменили.
Третий гол гостей на 90+2 минуте забил Дьемерси Мбокани, чем и поставил точку в матче.
Чемпионат Бельгии. 7-й тур
«Кортрейк» – «Антверпен» – 1:3
Голы: М'Бойо, 3 – Сейнсбери, 63 (автогол), Рафаелов, 82, Мбокани, 90+2.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
ВИДЕО: Гол Дьемерси Мбокани, 90+2 мин.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Дилан Батубинсика (Антверпен).
|63'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Трент Сэйнсбери (Кортрейк).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Иломбе М'Бойо (Кортрейк).
Источник — Sport.ua
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