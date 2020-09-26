7-й тур
Кортрейк
1:3
Антверпен
25.09.2020, FT

ВИДЕО. Мбокани забивает в Бельгии. Кортрейк с Макаренко уступил Антверпену

Бывшие игроки киевского «Динамо» встретились в чемпионате Бельгии

  • 26.09.2020 00:45
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ВИДЕО. Мбокани забивает в Бельгии. Кортрейк с Макаренко уступил Антверпену
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В стартовом матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Кортрейк» проиграл «Антверпену» со счетом 1:3. В матче встретились бывшие игроки киевского «Динамо».

Украинский защитник хозяев поля Евгений Макаренко вышел в основном составе и играл до 86-й минуты, когда его заменили.

Третий гол гостей на 90+2 минуте забил Дьемерси Мбокани, чем и поставил точку в матче.

Чемпионат Бельгии. 7-й тур

«Кортрейк» – «Антверпен» – 1:3

Голы: М'Бойо, 3 – Сейнсбери, 63 (автогол), Рафаелов, 82, Мбокани, 90+2.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

ВИДЕО: Гол Дьемерси Мбокани, 90+2 мин.

Лучшие моменты матча Кортрейк - Антверпен
82' ГОЛ ! Мяч забил Дилан Батубинсика (Антверпен).
63' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Трент Сэйнсбери (Кортрейк).
3' ГОЛ ! Мяч забил Иломбе М'Бойо (Кортрейк).
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Источник — Sport.ua

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