ВИДЕО. Реализовал пенальти. Юрий Яковенко забил гол за датский Эсбьерг

Украинский нападающий «Эсбьерга» Юрий Яковенко забил гол в матче второго дивизиона чемпионата Дании против «Хельсингера» (2:1).

Украинец на 18-й минуте реализовал пенальти, открыв счет в матче. Это его второй гол в текущем сезоне.

27-летний украинец в прошлом сезоне сыграл 25 поединков и забил 7 голов в чемпионате.