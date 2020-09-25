Стало известно, где продолжит карьеру Пиварич, экс-защитник Динамо

Вице-чемпион мира собирается вернуться в хорватский клуб «Локомотива»

  • 25.09.2020 23:17
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Стало известно, где продолжит карьеру Пиварич, экс-защитник Динамо
© Instagram. Йосип Пиварич

Экс-защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич в ближайшее время собирается подписать контракт с хорватским клубом «Локомотива» из Загреба.

Сейчас идут переговоры об условиях контракта. Сам Пиварич подтвердил информацию о том, что планирует вернуться в свой бывший клуб, за который выступал три сезона:

«Пока еще ничего не решено, мы только согласились сесть за стол переговоров после возвращения клуба из Швеции. Я чувствую себя прекрасно, здоров и готов играть. 

«Локомотива» это один из вариантов для продолжения моей карьеры. Я хочу играть в хорошей команде, а загребский клуб именно такой. Вообще, это практически мой родной клуб, как и загребское «Динамо». Семейные обстоятельства требуют от меня оставаться в Хорватии».

Йосип Пиварич, вице-чемпион мира 2018 года, отыграл за киевское «Динамо» три сезона, с 2017 по 2020 годы, проведя 29 матчей в УПЛ, 5 – во внутренних кубковых турнирах и 13 поединков в еврокубках, без забитых голов.

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Источник — Sportske novosti

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