Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 26 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.



В матче за титул украинка встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



Отметим, что для Рыбакиной это будет седьмой финал турниров WTA (две победы), для Свитолиной – 18-й (14 титулов).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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