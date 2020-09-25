Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 26 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.
В матче за титул украинка встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Отметим, что для Рыбакиной это будет седьмой финал турниров WTA (две победы), для Свитолиной – 18-й (14 титулов).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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Это финал, а Эля финалы щелкает как семечки.
К тому же грунт не очень Рыбке подходит.
Верим!!!
Это финал, а Эля финалы щелкает как семечки.
К тому же грунт не очень Рыбке подходит.
Верим!!!
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