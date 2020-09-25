Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Страсбурге

  • 25.09.2020 22:20
  • 842 просмотра
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина

В субботу, 26 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.
 
В матче за титул украинка встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Отметим, что для Рыбакиной это будет седьмой финал турниров WTA (две победы), для Свитолиной – 18-й (14 титулов).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Disiny7
      Disiny7, 25.09.2020 22:34
    0
    Да нормально все будет!
    Это финал, а Эля финалы щелкает как семечки.
    К тому же грунт не очень Рыбке подходит.
    Верим!!!
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 25.09.2020 22:23
    +3
    Отаманша! Вірю! Хай щастить!
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 25.09.2020 22:23
    +3
    Отаманша! Вірю! Хай щастить!
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 25.09.2020 22:34
    0
    Да нормально все будет!
    Это финал, а Эля финалы щелкает как семечки.
    К тому же грунт не очень Рыбке подходит.
    Верим!!!
    Ссылка
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