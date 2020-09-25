ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября

В субботу, 26 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Чемпионат Украины. Динамо Киев - Минай 1,20, - 6,80 - 14,00
17:00. Чемпионат Украины. Ворскла - Мариуполь 1,74 - 3,80 - 4,65
19:30. Чемпионат Украины. Александрия - Днепр-1 1,85 - 3,70 - 4,10
14:30. Чемпионат Англии. Брайтон - Манчестер Юнайтед 5,10 - 3,70 - 1,74
17:00. Чемпионат Англии. Кристал Пэлас - Эвертон 3,79 - 3,35 - 2,11
19:30. Чемпионат Англии. Вест Бромвич - Челси 8,10 - 5,10 - 1,39
22:00. Чемпионат Испании. Бетис - Реал Мадрид 4,35 - 3,90 - 1,83
16:00. Чемпионат Италии. Торино - Аталанта 5,00 - 4,30 - 1,65
21:45. Чемпионат Италии. Интер - Фиорентина 1,58 - 4,20 - 4,95
ТЕННИС
11:00. Страсбург. Элина Свитолина - Елена Рыбакина 1,70- 2,25
БАСКЕТБОЛ
03:30. НБА. Бостон - Майами 1,76 - 12,00 - 2,32
Виталий Петровский, Sport.ua
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