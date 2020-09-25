ВИДЕО. Юрген Клопп - об Арсенале, Артете и победной серии Ливерпуля

В понедельник на стадионе «Энфилд» встретятся местный «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».
До этого команды встречались в матче Суперкубка Англии, победителем той игры стал «Арсенал» Микеля Артеты.
Вашему вниманию предлагаем запись пресс конференции тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа.
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Источник — Sport.ua
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