Помощник Мойеса: «Ярмоленко очень талантливый, но у нас конкуренция»

Игрок не получает место в стартовом составе на матчи АПЛ

  • 25.09.2020 17:30
  • 2170 просмотров
  • 9 комментариев
Помощник Мойеса: «Ярмоленко очень талантливый, но у нас конкуренция»
© whufc.com

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко хорошо себя показывает в кубковых матчах, однако в АПЛ пока что вынужден выходить на замену под конец игры.

Алан Ирвайн, помощник тренера Дэвида Мойеса, который вынужден подменять наставника после того, как тот заразился коронавирусом, не обещает Ярмоленко место в основе в ближайшем матче АПЛ.

«Претендует ли Андрей на основной состав? Конечно. Это очень талантливый игрок, один из самых талантливых, с которыми мне приходилось работать».

«Однако у нас определенно есть конкуренция на его позиции. Тот же Джаррод Боуэн здорово себя показывает, поэтому уже от Андрея зависит, сумеет ли он пробиться в основу».

«Но в кубковых матчах Андрей показывает себя отлично», - считает Ирвайн.

Ярмоленко в двух матчах Кубка лиги забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник — ФК Вест Хэм

(10 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 25.09.2020 18:47
    0
    Значит скоро продадут.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.09.2020 18:38
    +1
    Не смотрел игру Шахтёра с весны, но говорят играет очень дерьмово, пропускает по 3-5 мячей за игру, летит всем подряд!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.09.2020 18:35
    0
    А на пост тренера есть конкуренция?
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 25.09.2020 18:25
    +1
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 18:00
    Да, очень талантливое бревно.
    Опять эта зад..очь вылезла, школота необразованная🙂
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 18:00
    -4
    Zeppelin, 25.09.2020 17:55
    Не смотрел его игр в этом году, но в твитере, фаны вестхэма пишут, что Ярмоленко худший крайний полузащитник в лиге в плане обороны
    Мають рацію. Ярмоленко рідко відпрацьовує як слід в захисті.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 18:00
    -9
    Да, очень талантливое бревно.
    Ссылка
    Zeppelin
      Zeppelin, 25.09.2020 17:55
    -8
    Не смотрел его игр в этом году, но в твитере, фаны вестхэма пишут, что Ярмоленко худший крайний полузащитник в лиге в плане обороны
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 25.09.2020 17:53
    -4
    DKTheBest2, 25.09.2020 17:47
    Тікай Анрюха від такої нездоровоі конкуренціі.
    куда? в дк? нахера. пусть покайфует в апл еба
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 17:47
    +5
    Тікай Анрюха від такої нездоровоі конкуренціі.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 17:47
    +5
    Тікай Анрюха від такої нездоровоі конкуренціі.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.09.2020 18:38
    +1
    Не смотрел игру Шахтёра с весны, но говорят играет очень дерьмово, пропускает по 3-5 мячей за игру, летит всем подряд!!!
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 25.09.2020 18:25
    +1
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 18:00
    Да, очень талантливое бревно.
    Опять эта зад..очь вылезла, школота необразованная🙂
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.09.2020 18:47
    0
    Значит скоро продадут.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.09.2020 18:35
    0
    А на пост тренера есть конкуренция?
    Ссылка
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