Помощник Мойеса: «Ярмоленко очень талантливый, но у нас конкуренция»

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко хорошо себя показывает в кубковых матчах, однако в АПЛ пока что вынужден выходить на замену под конец игры.

Алан Ирвайн, помощник тренера Дэвида Мойеса, который вынужден подменять наставника после того, как тот заразился коронавирусом, не обещает Ярмоленко место в основе в ближайшем матче АПЛ.

«Претендует ли Андрей на основной состав? Конечно. Это очень талантливый игрок, один из самых талантливых, с которыми мне приходилось работать».

«Однако у нас определенно есть конкуренция на его позиции. Тот же Джаррод Боуэн здорово себя показывает, поэтому уже от Андрея зависит, сумеет ли он пробиться в основу».

«Но в кубковых матчах Андрей показывает себя отлично», - считает Ирвайн.

Ярмоленко в двух матчах Кубка лиги забил 2 гола и сделал 2 ассиста.