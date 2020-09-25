Президент Десны: «Команда в еврокубке сыграла на уровне немецких клубов»

Владимир Левин доволен, несмотря на поражение

  • 25.09.2020 18:13
  • 727 просмотров
  • 6 комментариев
Президент Десны: «Команда в еврокубке сыграла на уровне немецких клубов»
© facebook.com/desnafc

Президент «Десны» Владимир Левин остался вполне доволен игрой командой в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, несмотря на поражение от «Вольфсбурга».

«Отлично играли, качество игры было на высшем уровне профессиональных немецких клубов. Не хватило самого малого - воли к победе, стержня».

«Думаю, следующая игра в еврокубках принесет нам уверенность в себе и победу», - считает Левин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 25.09.2020 18:43
    +1
    Дыбил продал за копейки лучшего игрока в ниже среднего уровня команду. Ни амбиции не желания подождать, на авось . А вот команда молодец, билась до конца и на равных сыграли с Вольфсбургом.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.09.2020 18:37
    +3
    "следующая игра в еврокубках принесет нам уверенность в себе и победу"
    ________________
    Лет через двадцать.
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    volynfc
    online
      volynfc, 25.09.2020 18:29
    +4
    оце рівень перед еврокубками двох основних гравців продав, ну і як завжди молодці хорошо зіграли а толку ноль, а результат як завжди в перших турах вже двох команд немає
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.09.2020 18:24
    +2
    Мы смотрели разные игры с этим "президентом"? Я видел на табло 2:0, причем в основное время. Это НЕ называется "на уровне", это называется "поупирались и слились"!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 18:16
    +3
    Волки явно недооценили вас и их можно было наказать..... беда что у черниговцев нет забивного форварда
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 18:15
    +2
    Получился самый короткий еврокубковый сезон у Десны в истории, когда всего 1 матч сыграли
    Ссылка
    volynfc
    online
      volynfc, 25.09.2020 18:29
    +4
    оце рівень перед еврокубками двох основних гравців продав, ну і як завжди молодці хорошо зіграли а толку ноль, а результат як завжди в перших турах вже двох команд немає
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.09.2020 18:37
    +3
    "следующая игра в еврокубках принесет нам уверенность в себе и победу"
    ________________
    Лет через двадцать.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 18:16
    +3
    Волки явно недооценили вас и их можно было наказать..... беда что у черниговцев нет забивного форварда
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.09.2020 18:24
    +2
    Мы смотрели разные игры с этим "президентом"? Я видел на табло 2:0, причем в основное время. Это НЕ называется "на уровне", это называется "поупирались и слились"!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 18:15
    +2
    Получился самый короткий еврокубковый сезон у Десны в истории, когда всего 1 матч сыграли
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 25.09.2020 18:43
    +1
    Дыбил продал за копейки лучшего игрока в ниже среднего уровня команду. Ни амбиции не желания подождать, на авось . А вот команда молодец, билась до конца и на равных сыграли с Вольфсбургом.
    Ссылка
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