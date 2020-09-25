Президент Десны: «Команда в еврокубке сыграла на уровне немецких клубов»

Президент «Десны» Владимир Левин остался вполне доволен игрой командой в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, несмотря на поражение от «Вольфсбурга».

«Отлично играли, качество игры было на высшем уровне профессиональных немецких клубов. Не хватило самого малого - воли к победе, стержня».

«Думаю, следующая игра в еврокубках принесет нам уверенность в себе и победу», - считает Левин.