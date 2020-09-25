Президент Десны: «Команда в еврокубке сыграла на уровне немецких клубов»

Президент «Десны» Владимир Левин остался вполне доволен игрой командой в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, несмотря на поражение от «Вольфсбурга».
«Отлично играли, качество игры было на высшем уровне профессиональных немецких клубов. Не хватило самого малого - воли к победе, стержня».
«Думаю, следующая игра в еврокубках принесет нам уверенность в себе и победу», - считает Левин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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