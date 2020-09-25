«Разобрали ошибки в матче с Рухом». Шахтер вернулся к тренировкам

Игроки «Шахтера», которые в перенесенном матче 2-го тура УПЛ неожиданно сыграли 1:1 с новичком «Рухом», сегодня вернулись к тренировкам.
Сообщается, что на теоретическом занятии тренерский штаб Луиша Каштру уделил 30 минут разбору ошибок в поединке с львовской командой.
Футболисты, принимавшие участие в последнем матче чемпионата, работали отдельно. Индивидуальная программа у Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко, Александра Пихаленка, Максима Малышева, Владислава Вакулы и Исмаили. С первой командой тренировался 17-летний Дмитрий Капинус – за молодежный состав «оранжево-черных» он выступает на позиции правого защитника.
Матч 4-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Олимпик» пройдет 27 сентября.
Действующий чемпион после трех туров набрал 5 очков.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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