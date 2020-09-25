«Разобрали ошибки в матче с Рухом». Шахтер вернулся к тренировкам

Команда провела тренировку

  • 25.09.2020 16:57
  • 240 просмотров
  • 4 комментария
«Разобрали ошибки в матче с Рухом». Шахтер вернулся к тренировкам
© shakhtar.com

Игроки «Шахтера», которые в перенесенном матче 2-го тура УПЛ неожиданно сыграли 1:1 с новичком «Рухом», сегодня вернулись к тренировкам.

Сообщается, что на теоретическом занятии тренерский штаб Луиша Каштру уделил 30 минут разбору ошибок в поединке с львовской командой.

Футболисты, принимавшие участие в последнем матче чемпионата, работали отдельно. Индивидуальная программа у Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко, Александра Пихаленка, Максима Малышева, Владислава Вакулы и Исмаили. С первой командой тренировался 17-летний Дмитрий Капинус – за молодежный состав «оранжево-черных» он выступает на позиции правого защитника.

Матч 4-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Олимпик» пройдет 27 сентября.

Действующий чемпион после трех туров набрал 5 очков.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 25.09.2020 17:17
    0
    Пора опуститься на грешную землю и выкладываться по полной,а не подражать Динамо,стоящей всю игру на месте
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.09.2020 17:15
    -1
    Олимпик тоже уже готов наказывать кротов
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.09.2020 17:05
    -1
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 17:05
    -1
    Пора уже готовиться к разбору ошибок с Олимпиком
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 25.09.2020 17:17
    0
    Пора опуститься на грешную землю и выкладываться по полной,а не подражать Динамо,стоящей всю игру на месте
    Ссылка
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