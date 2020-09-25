ФОТО. Костышин, Маркевич, Шевчук и другие получили PRO-дипломы УЕФА

Смогут работать в топ--лигах

  • 25.09.2020 15:29
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ФОТО. Костышин, Маркевич, Шевчук и другие получили PRO-дипломы УЕФА
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что по итогам курса подготовки PRO-дипломы УЕФА получил ряд специалистов.

Среди них Анатолий Бессмертный, Александр Грицай, Андрей Донец, Михаил Дячук-Ставицкий, Наталья Зинченко, Владимир Ковалюк, Руслан Костышин, Артем Куслий, Сергей Литовченко, Олег Мазуренко, Остап Маркевич, Руслан Мостовой, Сергей Назаренко, Виктор Пыщев, Глеб Платов, Александр Поклонский, Андрей Ущаповский, Александр Фундерат, Александр Чижевский, Вячеслав Шевчук и Александр Шовковский.

Лицензия высшего уровня позволяет работать в ведущих европейских лигах.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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