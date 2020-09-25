6 голов Минаю. Динамо U-21 добыло уверенную победу

Киевляне выиграли в матче молодежного чемпионата

  • 25.09.2020 15:11
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6 голов Минаю. Динамо U-21 добыло уверенную победу
© fcdynamo.kiev.ua

В 4-м туре молодежного чемпионата Украины «Динамо» U-21 на выезде разобралось с «Минаем» U-21 со счетом 6:0. По два гола забили Надольский и Волошин.

Киевляне лидируют в таблице с 12 очками.

Чемпионат U21, 4-й тур.

Минай (Минай) - Динамо Киев - 0:6
Голы: П.Луцив (15, автогол), Надольский (34, 57), Ванат (75), В.Волошин (81, 89).

Минай: Таран - Сысоев (Скала, 53), Чушенко, В.Луцив, Шевченко, Федоров, П.Луцив (К), Кашперук, Кривда (Ромашов, 78), Навроцкий (Гуменяк, 60), Гукасян.

Динамо: Моргун - Скорко, Биловар (Опанасенко, 83), Михайленко, Кузык (Бодня, 46) - Билошевский (К) (Ващишин, 78), Бражко, Ефименко, Надольский (В.Волошин, 65), Шулянский - Сухоручко (Ванат, 65).

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Источник — ФК Динамо Киев

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