6 голов Минаю. Динамо U-21 добыло уверенную победу

В 4-м туре молодежного чемпионата Украины «Динамо» U-21 на выезде разобралось с «Минаем» U-21 со счетом 6:0. По два гола забили Надольский и Волошин.
Киевляне лидируют в таблице с 12 очками.
Чемпионат U21, 4-й тур.
Минай (Минай) - Динамо Киев - 0:6
Голы: П.Луцив (15, автогол), Надольский (34, 57), Ванат (75), В.Волошин (81, 89).
Минай: Таран - Сысоев (Скала, 53), Чушенко, В.Луцив, Шевченко, Федоров, П.Луцив (К), Кашперук, Кривда (Ромашов, 78), Навроцкий (Гуменяк, 60), Гукасян.
Динамо: Моргун - Скорко, Биловар (Опанасенко, 83), Михайленко, Кузык (Бодня, 46) - Билошевский (К) (Ващишин, 78), Бражко, Ефименко, Надольский (В.Волошин, 65), Шулянский - Сухоручко (Ванат, 65).
Источник — ФК Динамо Киев
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