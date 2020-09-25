Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Страсбурге

  • 25.09.2020 14:45
  • 1519 просмотров
  • 5 комментариев
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина

В пятницу, 25 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.
 
В матче 1/2 финала украинка встретится с Ариной Соболенко из Беларуси (№12 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после встречи Хибино – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:30 по Киеву.
  
Ранее девушки встречались один раз, украинка проиграла.
 
В финале победительница встречи сразится против Нао Хибино из Японии (№84 WTA) или Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 25.09.2020 15:45
    0
    Kanarejka, 25.09.2020 15:28
    Я шукала і не знайшла їх гру. Може підскажите, де подивитись Рибакіну?
    http://m.sport28.net/translation/hibino-n-ryibakina-e--smotret-online-780.h
    tml
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 15:28
    0
    Я шукала і не знайшла їх гру. Може підскажите, де подивитись Рибакіну?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.09.2020 15:15
    -1
    У Соболенко полтора матча за несколько часов,по идее в затяжном матче Свитолина должна её перебегать и выиграть в конечном итоге
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 15:03
    -2
    Nikas, 25.09.2020 14:51
    Смотрел доигровку Синякова-Соболенко, они как две сестры кричали весь матч, визжали на характере, хорошо оборонялись, вот чему Свитолиной нужно учится как игроки не из первой десятки относятся к средним турнирирам
    В женском туре рейтинг ничего не значит...
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 25.09.2020 14:51
    -2
    Смотрел доигровку Синякова-Соболенко, они как две сестры кричали весь матч, визжали на характере, хорошо оборонялись, вот чему Свитолиной нужно учится как игроки не из первой десятки относятся к средним турнирирам
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 25.09.2020 15:45
    0
    Kanarejka, 25.09.2020 15:28
    Я шукала і не знайшла їх гру. Може підскажите, де подивитись Рибакіну?
    http://m.sport28.net/translation/hibino-n-ryibakina-e--smotret-online-780.h
    tml
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 15:28
    0
    Я шукала і не знайшла їх гру. Може підскажите, де подивитись Рибакіну?
    Ссылка
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