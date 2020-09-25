Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 25 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.



В матче 1/2 финала украинка встретится с Ариной Соболенко из Беларуси (№12 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после встречи Хибино – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:30 по Киеву.



Ранее девушки встречались один раз, украинка проиграла.



В финале победительница встречи сразится против Нао Хибино из Японии (№84 WTA) или Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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