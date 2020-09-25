Александр ГОЛОВКО: «Некоторые игроки, скорее всего, покинут Кремень»

Главный тренер ФК «Кремень» Александр Головко рассказал Sport.ua о процессе строительства команды, а также отметил задачи, которые ставит перед своими подопечными на текущий сезон.
- Александр, три тура позади. Довольны ли вы комплектацией команды? Возможно, планируете еще кого-то подписать в это межсезонье?
- Комплектовали команду в сжатые сроки, перед началом сезона. Не всё что планировали нам удалось. Некоторые игроки выбирали между командами и, к сожалению, сделали свой выбор не в нашу пользу. Планируем, что в межсезонье будут изменения. Некоторые игроки, которые сейчас в команде, скорее всего, покинут ФК «Кремень», но время покажет. Не будем забегать вперед.
- По вашему мнению, кто в команде является лидером на футбольном поле и вне его?
- У нас еще нет полноценной команды, ведь находимся в процессе формирования. Формируем команду через матчи чемпионата. У нас сейчас сложный календарь и при таких непростых условиях в каждом матче появляются ребята, которые должны проявить лидерские качества. Сейчас никого не хочу выделять.
- Какие задачи руководство клуба поставило перед командой на этот сезон?
- Главная задача, чтобы ФК «Кремень» стал успешным клубом. Это касается результатов команды, футбольной инфраструктуры. Важно, чтобы нам удалось демонстрировать содержательный футбол, который будет приносить результат. На данный момент задача - закрепиться в десятке, развивать местных воспитанников. Необходимо, чтобы клуб был профессиональным во многих аспектах.
- Какие задачи ставите перед собой лично? Каких результатов команда достичь, чтобы вы были счастливы?
- Моя задача - помогать игрокам прогрессировать, выходить на новый уровень в своем развитии. Важно концентрировать внимание игроков на достижении результата. Если будут результаты, то обращать внимание на клуб и на игроков.
- На данный момент для вас главное - это результат или качество игры?
- Мы сейчас находимся на этапе строительства команды. С таким составом игроков работаем с 15-20 августа. Качество игры будет зависеть от нашей сложной работы на тренировках и от исполнителей, которые есть в команде. Результат - следствие тренировочной и клубной работы.
- Можете выделить команды, которые являются главными претендентами на медали в этом сезоне?
- Первая лига сейчас очень сильная, чемпионат интересен. Все команды более или менее равны, проходных матчей не бывает. Наша команда будет пытаться прогрессировать от матча к матчу, ставить перед собой задачу добиваться положительного результата в каждой игре, желаемого побеждать. Затем уже в конце чемпионата посмотрим в турнирную таблицу.
- Вы довольны развитием инфраструктуры есть какие-то насущные проблемы, требующие решения?
- Если я согласился работать в ФК «Кремень», то это означает, что я учел все нюансы. Готов с их учетом достигать результата, чтобы принести городу и клубу славу футбольного города. Конечно, у клуба есть определенные проблемы с инфраструктурой. В первую очередь у нас нет газона с натуральным покрытием, играем домашние матчи на искусственном газоне. По моему мнению, ключевая проблема - отсутствие качественного тренировочного газона.
Игорь КРОХА, специально для Sport.ua
Источник — Sport.ua
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Воспитание талантливых игроков и продажа их за границу (с обязательным % от последующих перепродаж).
Что для этого нужно:
- добрые и мудрые детские тренера (сейчас там в основном быдланы, которые общаются с детьми матом + употребляющие алкоголь)
- изучение как минимум английского языка хотя бы на уровне Intermediate
- максимальное доверие взрослых тренеров
- участие в международных товарищеских играх с командами из ЕС
- видеорепортажи с играми на канале ютуб
- минимальное клубное ТВ рассказывающее о каждом игроке
- в Динамо и Шахтер продавать смысла мало, так как сейчас весь трансферный рынок Украины контролируется ими
-
Если сборная Исландии (население Исландии на минуточку 400 тыс человек) воспитывает десяток игроков уровня топ-чемпионатов... то это все реально.
Пример Филиппова, которого нашли в Краматорске и продали за 1,5 млн показателен. В Украине полно талантливых молодых ребят. Но вырасти в топовых футболистов можно только в топ-5 чемпионатах.
Воспитание талантливых игроков и продажа их за границу (с обязательным % от последующих перепродаж).
Что для этого нужно:
- добрые и мудрые детские тренера (сейчас там в основном быдланы, которые общаются с детьми матом + употребляющие алкоголь)
- изучение как минимум английского языка хотя бы на уровне Intermediate
- максимальное доверие взрослых тренеров
- участие в международных товарищеских играх с командами из ЕС
- видеорепортажи с играми на канале ютуб
- минимальное клубное ТВ рассказывающее о каждом игроке
- в Динамо и Шахтер продавать смысла мало, так как сейчас весь трансферный рынок Украины контролируется ими
-
Если сборная Исландии (население Исландии на минуточку 400 тыс человек) воспитывает десяток игроков уровня топ-чемпионатов... то это все реально.
Пример Филиппова, которого нашли в Краматорске и продали за 1,5 млн показателен. В Украине полно талантливых молодых ребят. Но вырасти в топовых футболистов можно только в топ-5 чемпионатах.
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