ЖИЛМАР: «5-6 лет назад предлагал Габриэла Жезуса Динамо»

Экс-наставник «Львова» рассказал о том, как нынешний форвард «Манчестер Сити» и сборной Бразилии мог оказаться в «Динамо».

«Футбольный агент Сергей Веселков работал в запорожском «Металлурге», а потом перешел в «Динамо». Он сказал мне, что занимает должность по типу правой руки президента. Как-то я позвонил ему и сказал, что у меня есть один нападающий – бомба. Сбросил ему видео. Этот футболист забил 16 голов. Это был Габриэл Жезус. Веселков ответил: «16 или 17 лет? Что это такое?».

Но время шло. Бразилец стал игроком основы «Палмейрас», а потом перешел в «Манчестер Сити». А я предлагал его «Динамо». Сейчас Веселков думает: «Что я наделал». Он не поверил в меня, просил привезти футболиста на просмотр, а я звал его в Бразилию. Это правда, это было 5-6 лет назад. Я не виноват, что он не оказался в «Динамо». Все вопросы к Веселкову», - сказал Жилмар в интервью ютуб-каналу Sport Arena.