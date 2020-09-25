ЖИЛМАР: «5-6 лет назад предлагал Габриэла Жезуса Динамо»

«Динамо» бразилец особо не заинтересовал

  • 25.09.2020 12:14
  • 1069 просмотров
  • 4 комментария
ЖИЛМАР: «5-6 лет назад предлагал Габриэла Жезуса Динамо»
© ФК Львов. Жилмар

Экс-наставник «Львова» рассказал о том, как нынешний форвард «Манчестер Сити» и сборной Бразилии мог оказаться в «Динамо».

«Футбольный агент Сергей Веселков работал в запорожском «Металлурге», а потом перешел в «Динамо». Он сказал мне, что занимает должность по типу правой руки президента. Как-то я позвонил ему и сказал, что у меня есть один нападающий – бомба. Сбросил ему видео. Этот футболист забил 16 голов. Это был Габриэл Жезус. Веселков ответил: «16 или 17 лет? Что это такое?».

Но время шло. Бразилец стал игроком основы «Палмейрас», а потом перешел в «Манчестер Сити». А я предлагал его «Динамо». Сейчас Веселков думает: «Что я наделал». Он не поверил в меня, просил привезти футболиста на просмотр, а я звал его в Бразилию. Это правда, это было 5-6 лет назад. Я не виноват, что он не оказался в «Динамо». Все вопросы к Веселкову», - сказал Жилмар в интервью ютуб-каналу Sport Arena.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.09.2020 12:49
    0
    Повезло Жезусу...
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 25.09.2020 12:48
    0
    Слава Богу, що хлопчина не попав до Хацкевичів-Михайличенків - то й виріс у справжнього футболіста. Правда тоді, здається, Блохін рулив, що не набагато краще. Хіба що у Реброва міг чогось хорошого навчитися.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 25.09.2020 12:28
    0
    Ладно уговорил привозили посмотрим
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    Forward_dd
    online
      Forward_dd, 25.09.2020 12:25
    -1
    ну так там же Михо сидит гений
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.09.2020 12:49
    0
    Повезло Жезусу...
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 25.09.2020 12:48
    0
    Слава Богу, що хлопчина не попав до Хацкевичів-Михайличенків - то й виріс у справжнього футболіста. Правда тоді, здається, Блохін рулив, що не набагато краще. Хіба що у Реброва міг чогось хорошого навчитися.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 25.09.2020 12:28
    0
    Ладно уговорил привозили посмотрим
    Ссылка
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