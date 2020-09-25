Минай U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 26 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Украины среди команд U-19.
Киевское «Динамо U-19» сыграет на выезде со сверстниками из «Миная».
Игра состоится на «Минай-Арене». Начало - в 11:30.
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Источник — ФК Динамо Киев
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