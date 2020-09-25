МИЛОТА ДНЯ. Роналду играет с дочерью. Мама осталась без поцелуев

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала в Инстаграм видео, где португалец играет со своей дочерью.
- Безусловная любовь ❤️ Мама осталась без поцелуев Но они наполняют мою душу любовью 🙏 - подписала Джорджина
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Виталий Петровский, Sport.ua
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