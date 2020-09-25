МИЛОТА ДНЯ. Роналду играет с дочерью. Мама осталась без поцелуев

Когда не нужно слов

  • 25.09.2020 11:13
  • 2142 просмотра
  • 3 комментария
МИЛОТА ДНЯ. Роналду играет с дочерью. Мама осталась без поцелуев
© twitter

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала в Инстаграм видео, где португалец играет со своей дочерью.

- Безусловная любовь ❤️ Мама осталась без поцелуев Но они наполняют мою душу любовью 🙏 - подписала Джорджина

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:57
    0
    RoNIkyo, 25.09.2020 11:26
    Я згоден, що відео дуже миле, але нічого не маю проти голих задів самої Джорджини.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 25.09.2020 11:26
    0
    Trasher311987, 25.09.2020 11:14
    Лучше такое показывайте нам, чем голые зады.
    Я згоден, що відео дуже миле, але нічого не маю проти голих задів самої Джорджини.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:14
    +2
    Лучше такое показывайте нам, чем голые зады.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:14
    +2
    Лучше такое показывайте нам, чем голые зады.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:57
    0
    RoNIkyo, 25.09.2020 11:26
    Я згоден, що відео дуже миле, але нічого не маю проти голих задів самої Джорджини.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 25.09.2020 11:26
    0
    Trasher311987, 25.09.2020 11:14
    Лучше такое показывайте нам, чем голые зады.
    Я згоден, що відео дуже миле, але нічого не маю проти голих задів самої Джорджини.
    Ссылка
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