Милан вернулся во времена Анчелотти. Команда не проигрывает 16 матчей

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» обыграл норвежский «Будё-Глимт» - 3:2. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. «Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с «Риу Аве». Первая встреча состоится 1 октября в Португалии.

Беспроигрышная серия «Милана» во всех соревнованиях под руководством Стефано Пиоли, насчитывает уже 16 матчей, из которых 12 завершились победами. Последний раз «Милан» отметился подобной серией в ноябре 2008 года, когда командой руководил Карло Анчелотти.