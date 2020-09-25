ФОТО. Фанаты арендовали двухэтажные автобусы, чтобы посмотреть Лигу Европы

В матче 3-го квалификационного раунда «Рига» уступила «Селтику» - 0:1. Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге. Единственный гол на 90-й минуте встречи забил Мохамед Эльюнусси.

Болельщики «Риги» нашли способ увидеть вживую матч своей команды, несмотря на запрет на посещение стадиона. Они арендовали два двухэтажных автобуса с открытым верхом, которые припарковали рядом с полем.