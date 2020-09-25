ФОТО. Фанаты арендовали двухэтажные автобусы, чтобы посмотреть Лигу Европы

В матче 3-го квалификационного раунда «Рига» уступила «Селтику» - 0:1. Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге. Единственный гол на 90-й минуте встречи забил Мохамед Эльюнусси.
Болельщики «Риги» нашли способ увидеть вживую матч своей команды, несмотря на запрет на посещение стадиона. Они арендовали два двухэтажных автобуса с открытым верхом, которые припарковали рядом с полем.
Riga fans outside the game tonight 😂 pic.twitter.com/zfLUhnp2eC— Lewis 🍋 (@LewisLaird01) September 24, 2020
Виталий Петровский, Sport.ua
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