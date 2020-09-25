УЕФА поздравил Беланова с 60-летием

УЕФА поздравил легендарного нападающего киевского «Динамо» Игоря Беланова с 60-летием.



«Сегодня 6️0-летний юбилей отмечает легенда «Динамо» (Киев), лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов! Присоединяемся к поздравлениям», – сказано в поздравительном твите УЕФА.



Напомним, Беланов в 1986 году с «Динамо» выиграл Кубок обладателей Кубков и стал обладателем «Золотого мяча».

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