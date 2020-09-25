УЕФА поздравил Беланова с 60-летием

У легендарного нападающего киевского «Динамо» сегодня праздник

  • 25.09.2020 10:57
  • 291 просмотр
  • 2 комментария
УЕФА поздравил Беланова с 60-летием
© УЕФА

УЕФА поздравил легендарного нападающего киевского «Динамо» Игоря Беланова с 60-летием. 
 
«Сегодня 6️0-летний юбилей отмечает легенда «Динамо» (Киев), лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов! Присоединяемся к поздравлениям», – сказано в поздравительном твите УЕФА.
 
Напомним, Беланов в 1986 году с «Динамо» выиграл Кубок обладателей Кубков и стал обладателем «Золотого мяча».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:15
    0
    Великий мотор
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 11:13
    0
    https://youtu.be/j0Fq1IZsF_Y
    Беланов забил 3 мяча, но не без помощи судьи бельгийцы выиграли.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:15
    0
    Великий мотор
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 11:13
    0
    https://youtu.be/j0Fq1IZsF_Y
    Беланов забил 3 мяча, но не без помощи судьи бельгийцы выиграли.
    Ссылка
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