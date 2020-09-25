УЕФА поздравил Беланова с 60-летием

УЕФА поздравил легендарного нападающего киевского «Динамо» Игоря Беланова с 60-летием.
«Сегодня 6️0-летний юбилей отмечает легенда «Динамо» (Киев), лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов! Присоединяемся к поздравлениям», – сказано в поздравительном твите УЕФА.
Напомним, Беланов в 1986 году с «Динамо» выиграл Кубок обладателей Кубков и стал обладателем «Золотого мяча».
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🎁🇺🇦 Сегодня 6️⃣0️⃣-летний юбилей отмечает легенда @DynamoKyiv, лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов! Присоединяемся к поздравлениям! 👏 pic.twitter.com/6phjvKls30— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 25, 2020
Источник — Twitter
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Беланов забил 3 мяча, но не без помощи судьи бельгийцы выиграли.
Беланов забил 3 мяча, но не без помощи судьи бельгийцы выиграли.
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