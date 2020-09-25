Жозе МОУРИНЬО: «Я подумал, что подрос, но потом все понял»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл македонскую «Шкендию 79» - 3:1. В плей-офф квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с израильским «Маккаби» Хайфа.

После игры наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал о забавном эпизоде перед матчем:

«Перед игрой произошла забавная ситуация. Наш вратарь сказал, что ворота маленькие. Я подумал, что подрос, но потом понял, что ворота на 5 сантиметров ниже. Голкиперы проводят в них всё время, поэтому они видят разницу.Мы пригласили делегата УЕФА. Мы попросили установить ворота правильного размера».