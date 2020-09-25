Бывший защитник Динамо завершил карьеру

Бывший защитник «Динамо» Данило Силва принял решение завершить карьеру.
Последним клубом 33-летнего бразильца стал «Лос-Анджелес».
Напомним, Силва с 2010 по 2017 год защищал цвета киевского «Динамо». За это время сыграл 222 матча, забил 3 гола и отдал 19 ассистов. В составе киевлян дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка и один Суперкубок Украины.
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Источник — ФК Лос-Анджелес
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