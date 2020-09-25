Бывший защитник Динамо завершил карьеру

Данило Силва повесил бутсы на гвоздь

  • 25.09.2020 09:07
  • 1498 просмотров
  • 1 комментарий
Бывший защитник Динамо завершил карьеру
© Лос-Анджелес. Данило Силва

Бывший защитник «Динамо» Данило Силва принял решение завершить карьеру.
 
Последним клубом 33-летнего бразильца стал «Лос-Анджелес».
 
Напомним, Силва с 2010 по 2017 год защищал цвета киевского «Динамо». За это время сыграл 222 матча, забил 3 гола и отдал 19 ассистов. В составе киевлян дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка и один Суперкубок Украины.

Наигрались. 10 известных футболистов, завершивших карьеру в уходящем сезоне

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Источник — ФК Лос-Анджелес

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 09:42
    0
    нормальный краёк был
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 09:42
    0
    нормальный краёк был
    Ссылка
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