Минай U-21 – Динамо U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четвертом туре молодежного первенства киевское «Динамо» U-21 отправится в пригород Ужгорода, где на «Минай-Арене» сыграет со сверстниками из ФК «Минай».
Игра начнется 25 сентября в 11:30.
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Источник — ФК Динамо Киев
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