ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:30. Чемпионат Германии. Герта - Айнтрахт 2,25, - 3,60 - 3,20
21:45. Чемпионат Бельгии. Кортрейк - Антверпен 3,10 - 3,50 - 2,23
22:00. Чемпионат Франции. Лилль - Нант 1,79 - 3,60 - 4,95
ТЕННИС
11:00. Ролан Гаррос. Марта Костюк - Куруми Нара 1,16- 5,10
БАСКЕТБОЛ
04:00. НБА. Лейкерс - Денвер Наггетс 1,49 - 12,00 - 3,00
Виталий Петровский, Sport.ua
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