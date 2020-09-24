УЕФА назвала даты проведения финальной части Лиги наций-2021

На проведение финальной части претендуют три страны

  • 24.09.2020 21:19
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УЕФА назвала даты проведения финальной части Лиги наций-2021
© twitter.com/UEFA

УЕФА официально объявила о том, что финальная часть Лиги наций 2021 года (полуфиналы и финал) пройдет с 6 по 10 октября 2021 года.

На проведение финальной части турнира претендуют сразу три страны. Это Италия, Польша и Голландия.

Напомним, победителем первой в истории Лиги наций в 2019 году стала сборная Португалии.

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Источник — УЕФА

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