УЕФА назвала даты проведения финальной части Лиги наций-2021

УЕФА официально объявила о том, что финальная часть Лиги наций 2021 года (полуфиналы и финал) пройдет с 6 по 10 октября 2021 года.
На проведение финальной части турнира претендуют сразу три страны. Это Италия, Польша и Голландия.
Напомним, победителем первой в истории Лиги наций в 2019 году стала сборная Португалии.
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Источник — УЕФА
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