Сборные проведут дополнительные матчи в марте и сентябре

УЕФА решил наверстать поединки, отмененные из-за паузы в марте 2020-го года и переноса Евро-2020

  • 24.09.2020 18:41
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Сборные проведут дополнительные матчи в марте и сентябре
© УЕФА

По итогам договоренностей с Ассоциацией европейских клубов и Европейскими лигами Исполнительный комитет УЕФА постановил наверстать матчи сборных, отмененные из-за паузы в марте 2020 года и переноса ЕВРО с лета 2020-го на 2021 год. Эти встречи будут сыграны за счет продления окон в календаре ФИФА в марте и сентябре 2021 года. На этих отрезках сборные проведут не по два, а по три матча.

В случае одобрения со стороны ФИФА календарь матчей европейских сборных обретет следующий вид:

• 22-31 марта 2021 года: 3 тура
• 31 мая-8 июня 2021 года: товарищеские матчи в рамках подготовки к ЕВРО
• 30 августа-8 сентября 2021 года: 3 тура
• 4-12 октября 2021 года: 2 тура
• 8-16 ноября 2021 года: 2 тура
• 21-29 марта 2022 года: 2 тура стыковых матчей Европейской квалификации

Финальный турнир Лиги наций УЕФА будет сыгран в октябре 2021 года: 6-7 числа пройдут полуфиналы, а 10 октября - финал. Три национальные ассоциации, чьи сборные играют в группе 1 (Италия, Нидерланды и Польша), заявили о заинтересованности в проведении турнира.

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Источник — УЕФА

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