Верес подписал воспитанника Динамо

Очередным новичком ровенского «Вереса» стал 30-летний украинский защитник Дмитрий Немчанинов. Футболист подписал с клубом контракт сроком на один год.
Дмитрий Немчанинов — воспитанник школы киевского «Динамо». Предыдущие клубы: «Динамо» (Киев), «Днестр» (Овидиополь), «Нива» (Винница), «Зирка» (Кропивницкий), «Волынь» (Луцк), «Черноморец» (Одесса), «Олимпик» (Донецк ), «Десна» (Чернигов). В прошлом сезоне выступал за львовский «Рух».
Провел 10 матчей за сборные Украины U-17 и U-19.
Источник — ФК Верес
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