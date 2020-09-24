ФОТО. Шовковский получил PRO-диплом УЕФА

45-летний член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил PRO-диплом УЕФА — высший тренерский диплом.
«Время течет медленно, но пролетает очень быстро!
Два года назад мы начали свое обучение, в первую очередь ради того, чтобы получить такие важные и необходимые знания и, во-вторых, уже иметь возможность работать главными тренерами.
Хочу поблагодарить всех своих коллег и всех наших преподавателей за очень интересный курс, который мы прошли и по окончании которого получили UEFA PRO DIPLOMA.
Спасибо за те знания, которые получили!
Спасибо за то, что каждый, иногда даже откровенно, делился своим опытом и сделанными ошибками!
Это было очень интересно и, уверен, что будет полезно!
Хочу пожелать каждому уверенности и силы, вдохновения и поддержки, удачи и побед!
До встречи на футбольных полях!», — написал Шовковский.
! Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами. Хочу подякувати усім своїм колегам і усім нашим викладачам, за дуже цікавий курс, який ми пройшли і по закінченню якого отримали UEFA PRO DIPLOMA Дякую, за ті знання, що здобули! Дякую, за те, що кожний, іноді навіть відверто, ділилися своїм досвідом і зробленими помилками! Це було дуже цікаво і впевнений, що буде корисним! Хочу побажати кожному упевненості і сили, натхнення і підтримки, удачі і перемог! До зустрічі на футбольних полях!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.