ФОТО. Шовковский получил PRO-диплом УЕФА

Украинский тренер завершил обучение

  • 24.09.2020 16:47
  • 892 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Шовковский получил PRO-диплом УЕФА
© Instagram. Александр Шовковский

45-летний член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил PRO-диплом УЕФА — высший тренерский диплом.

«Время течет медленно, но пролетает очень быстро!

Два года назад мы начали свое обучение, в первую очередь ради того, чтобы получить такие важные и необходимые знания и, во-вторых, уже иметь возможность работать главными тренерами.

Хочу поблагодарить всех своих коллег и всех наших преподавателей за очень интересный курс, который мы прошли и по окончании которого получили UEFA PRO DIPLOMA.

Спасибо за те знания, которые получили!

Спасибо за то, что каждый, иногда даже откровенно, делился своим опытом и сделанными ошибками!

Это было очень интересно и, уверен, что будет полезно!

Хочу пожелать каждому уверенности и силы, вдохновения и поддержки, удачи и побед!

До встречи на футбольных полях!», — написал Шовковский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами. Хочу подякувати усім своїм колегам і усім нашим викладачам, за дуже цікавий курс, який ми пройшли і по закінченню якого отримали UEFA PRO DIPLOMA Дякую, за ті знання, що здобули! Дякую, за те, що кожний, іноді навіть відверто, ділилися своїм досвідом і зробленими помилками! Це було дуже цікаво і впевнений, що буде корисним! Хочу побажати кожному упевненості і сили, натхнення і підтримки, удачі і перемог! До зустрічі на футбольних полях!

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 17:31
    0
    Поздравляю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 17:31
    0
    Поздравляю
    Ссылка
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