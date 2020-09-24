ФОТО. Шовковский получил PRO-диплом УЕФА

45-летний член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил PRO-диплом УЕФА — высший тренерский диплом.

«Время течет медленно, но пролетает очень быстро!

Два года назад мы начали свое обучение, в первую очередь ради того, чтобы получить такие важные и необходимые знания и, во-вторых, уже иметь возможность работать главными тренерами.

Хочу поблагодарить всех своих коллег и всех наших преподавателей за очень интересный курс, который мы прошли и по окончании которого получили UEFA PRO DIPLOMA.

Спасибо за те знания, которые получили!

Спасибо за то, что каждый, иногда даже откровенно, делился своим опытом и сделанными ошибками!

Это было очень интересно и, уверен, что будет полезно!

Хочу пожелать каждому уверенности и силы, вдохновения и поддержки, удачи и побед!

До встречи на футбольных полях!», — написал Шовковский.