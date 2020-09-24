Решения УЕФА: разрешить 5 замен в еврокубках и отобрать у Беларуси конгресс

Плюс новый формат Юношеской Лиги УЕФА и проведение Лиги наций

  • 24.09.2020 16:54
  • 4102 просмотра
  • 7 комментариев
Решения УЕФА: разрешить 5 замен в еврокубках и отобрать у Беларуси конгресс
© twitter.com/uefa

В четверг исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором принял ряд решений.

Во-первых, УЕФА разрешил до конца сезона 2020/21 каждой команде делать по 5 замен в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

В заявке на игру может быть 23 футболиста.

Во-вторых, было решено забрать у Беларуси проведение Конгресса УЕФА, который должен был состояться в марте 2021 года. Из-за политической ситуации мероприятие перенесли в Швейцарию.

В Швейцарии УЕФА минимум полгода будет проводить все свои заседания и встречи.

В-третьих, был изменен формат Юношеской Лиги УЕФА. В новом сезоне, который стартует в марте, не будет группового турнира, а команды начнут соревноваться в формате плей-офф. Это сократит количество переездов между странами.

В-четвертых, финал Лиги наций состоится в октябре 2021 года. На проведение решающих матчей претендуют Польша, Италия и Нидерланды.

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Источник — УЕФА

(17 голосов)

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Комментарии
    андрей лавров
    online
      андрей лавров, 24.09.2020 17:42
    +2
    Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    ти краще скажи навіщо процвітаючій білорусі кредит в путіна брати АААААА?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 17:24
    -13
    Вот только даунаме даже это не поможет.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 24.09.2020 17:09
    +8
    Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    Ну якщо країна перетворюється в Північну Корею, то було б дивно спостерігати позитивну реакцію від демократичної Європи.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.09.2020 17:08
    +5
    Еще бы Россию, Сомали, Северную Корею, Венесуэлу изолировать от нормальных стран.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 24.09.2020 17:03
    -4
    Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    как мы уже почувствовали?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 24.09.2020 17:02
    0
    Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    Когда это совок и путинская смехдержава стала настоящей Европой?
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    -7
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 24.09.2020 17:09
    +8
    Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    Ну якщо країна перетворюється в Північну Корею, то було б дивно спостерігати позитивну реакцію від демократичної Європи.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.09.2020 17:08
    +5
    Еще бы Россию, Сомали, Северную Корею, Венесуэлу изолировать от нормальных стран.
    Ссылка
    андрей лавров
    online
      андрей лавров, 24.09.2020 17:42
    +2
    Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    ти краще скажи навіщо процвітаючій білорусі кредит в путіна брати АААААА?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 24.09.2020 17:02
    0
    Сергей Журавко, 24.09.2020 17:00
    Заберите у Беларуси всё.Пусть нынешняя прогрессивная молодёжь почувствует вкус настоящей Эвропы.
    Когда это совок и путинская смехдержава стала настоящей Европой?
    Ссылка
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