Решения УЕФА: разрешить 5 замен в еврокубках и отобрать у Беларуси конгресс

В четверг исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором принял ряд решений.

Во-первых, УЕФА разрешил до конца сезона 2020/21 каждой команде делать по 5 замен в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

В заявке на игру может быть 23 футболиста.

Во-вторых, было решено забрать у Беларуси проведение Конгресса УЕФА, который должен был состояться в марте 2021 года. Из-за политической ситуации мероприятие перенесли в Швейцарию.

В Швейцарии УЕФА минимум полгода будет проводить все свои заседания и встречи.

В-третьих, был изменен формат Юношеской Лиги УЕФА. В новом сезоне, который стартует в марте, не будет группового турнира, а команды начнут соревноваться в формате плей-офф. Это сократит количество переездов между странами.

В-четвертых, финал Лиги наций состоится в октябре 2021 года. На проведение решающих матчей претендуют Польша, Италия и Нидерланды.