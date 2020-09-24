Дмитрий ЛЕПА: «Колосу важно выйти на игру с холодной головой»

31-летний украинский полузащитник «Осиека» Дмитрий Лепа поделился ожиданиями от противостояния «Риеки» с «Колосом» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

— «Риека» будет действовать первым номером?

— Безусловно. Она очень хорошо играет дома, выигрывая процентов 90 матчей. «Колосу» нужно будет уповать на дисциплину и контригру. А как забивать в таких случаях команда Руслана Костышина уже показывала не раз.

— Есть ли у «Риеки» проблемы в обороне?

— Два тура назад «Осиек» обыграл эту команду в чемпионате — 3:0, но это было на нашем поле. «Риека» действует в три центральных защитника. Два линейных футболиста располагаются высоко. Зачастую именно через этих исполнителей, которые, ничего не выдумывая, доставляют мяч в штрафную, и строится игра. А непосредственно в штрафной неплохо выбирает позицию Андрияшевич. Этому исполнителю, если он выйдет на поле, нужно уделить особое внимание. «Колосу» важно выйти на игру с холодной головой, моменты у него обязательно будут, воспользоваться бы ими. Я желаю украинской команде победы.