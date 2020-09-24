Из-за ошибок Кепы. Челси объявил о подписании нового вратаря

Эдуар Менди перебрался в лондонскую команду

  • 24.09.2020 12:45
  • 2174 просмотра
  • 1 комментарий
Из-за ошибок Кепы. Челси объявил о подписании нового вратаря
© twitter.com/chelseafc

«Челси» объявил о подписании вратаря «Ренна» Эдуара Менди, который оформил с лондонским клубом контракт на 5 лет.

Трансфер 28-летнего игрока оценивается в 22 миллиона фунтов.

Ранее наставник Фрэнк Лэмпард признал, что основной вратарь Кепа Аррисабалага, которого купили за рекордные 71 миллион фунтов, допускает много ошибок и ему нужна конкуренция.

Последнюю к этому моменту голевую ошибку Кепа допустил в игре с «Ливерпулем».

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Источник — ФК Челси

(5 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 13:05
    +1
    От "валянки" треба було Луніна з Реалу підписати!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 13:05
    +1
    От "валянки" треба було Луніна з Реалу підписати!
    Ссылка
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