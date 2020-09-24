Из-за ошибок Кепы. Челси объявил о подписании нового вратаря

«Челси» объявил о подписании вратаря «Ренна» Эдуара Менди, который оформил с лондонским клубом контракт на 5 лет.

Трансфер 28-летнего игрока оценивается в 22 миллиона фунтов.

Ранее наставник Фрэнк Лэмпард признал, что основной вратарь Кепа Аррисабалага, которого купили за рекордные 71 миллион фунтов, допускает много ошибок и ему нужна конкуренция.

Последнюю к этому моменту голевую ошибку Кепа допустил в игре с «Ливерпулем».