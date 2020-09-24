Из-за ошибок Кепы. Челси объявил о подписании нового вратаря

«Челси» объявил о подписании вратаря «Ренна» Эдуара Менди, который оформил с лондонским клубом контракт на 5 лет.
Трансфер 28-летнего игрока оценивается в 22 миллиона фунтов.
Ранее наставник Фрэнк Лэмпард признал, что основной вратарь Кепа Аррисабалага, которого купили за рекордные 71 миллион фунтов, допускает много ошибок и ему нужна конкуренция.
Последнюю к этому моменту голевую ошибку Кепа допустил в игре с «Ливерпулем».
It’s official! Edouard Mendy is a Blue! ✍️🔵#WelcomeMendy— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2020
Источник — ФК Челси
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