Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 24 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.



В матче 1/4 финала украинка встретится с Жиль Тайхман из Швейцарии (№54 WTA). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Чжан Шуай – Елена Рыбакина. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№62 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№12 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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