Металл подписал экс-игрока Днепра

31-летний бразильский защитник Андерсон да Силвейра Рибейро, более известный как Андерсон Пико, подписал контракт с харьковским «Металлом».

До перехода в «Металл» футболист выступал в Бразилии за «Гремио», «Фигейренсе», «Жувентуде», «Шапекоэнсе», «Фламенго», а также украинский «Днепр» и венгерскую «Кишварду». Последним клубом Пико был бразильский «Жувентус» (Жарагуа-ду-Сул), цвета которого он защищал с января по май 2020-го года.

Андерсон уже внесен в заявку «Металла». За желто-синих он будет играть под №36. «Металл» подписал Пико в качестве свободного агента.