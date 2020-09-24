ФОТО. Десна опробовала газон стадиона Вольфсбурга

Черниговская «Десна» вечером в среду, 23-го сентября, провела тренировку на арене AOK Stadion — одном из стадионов немецкого «Вольфсбурга».
Именно здесь в четверг, 24-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где «Десна» сыграет с «Вольфсбургом».
Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:15 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Десна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.