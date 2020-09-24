ФОТО. Десна опробовала газон стадиона Вольфсбурга

Украинская команда готовится к противостоянию с немецким клубом в Лиге Европы

  • 24.09.2020 03:53
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ФОТО. Десна опробовала газон стадиона Вольфсбурга
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» вечером в среду, 23-го сентября, провела тренировку на арене AOK Stadion — одном из стадионов немецкого «Вольфсбурга».

Именно здесь в четверг, 24-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где «Десна» сыграет с «Вольфсбургом».

Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

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Источник — ФК Десна

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