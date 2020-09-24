Матч с Гентом оказался юбилейным для двух игроков Динамо

Поединок с «Гентом» стал 50-м для Виталия Буяльского в еврокубковых турнирах. 29 встреч он отыграл в Лиге Европы и 21 - в Лиге чемпионов. Юбилейной игра с «буйволами» оказалась и для Сергея Сидорчука - 20-й в Лиге чемпионов. Кроме того, Сергей стал 8-м игроком украинских клубов за все годы, проведшим 20 матчей в еврокубках в качестве капитана. К слову, в этот октет входят 5 футболистов «Динамо», 2 - «Шахтера» и 1 - «Днепра».

Топ-8 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок Сезоны Клуб Матчи 1. Дарио СРНА 2008-2018 Шахтер 93 2. Александр ШОВКОВСКИЙ 2005-2017 Динамо 61 3. Руслан РОТАНЬ 2012-2016 Днепр 39 4. Анатолий ТИМОЩУК 2003-2007 Шахтер 35 5. Александр ГОЛОВКО 1999-2002 Динамо 30 6. Виктор КОЛОТОВ 1974-1980 Динамо 27 7. Олег ЛУЖНЫЙ 1994-1999 Динамо 22 8. Сергей СИДОРЧУК 2018-2021 Динамо 20

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ