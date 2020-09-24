Матч с Гентом оказался юбилейным для двух игроков Динамо

Поединок с «Гентом» стал 50-м для Виталия Буяльского в еврокубковых турнирах. 29 встреч он отыграл в Лиге Европы и 21 - в Лиге чемпионов. Юбилейной игра с «буйволами» оказалась и для Сергея Сидорчука - 20-й в Лиге чемпионов. Кроме того, Сергей стал 8-м игроком украинских клубов за все годы, проведшим 20 матчей в еврокубках в качестве капитана. К слову, в этот октет входят 5 футболистов «Динамо», 2 - «Шахтера» и 1 - «Днепра».
Топ-8 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Клуб
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2008-2018
|
Шахтер
|
93
|
2.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
2005-2017
|
Динамо
|
61
|
3.
|
Руслан РОТАНЬ
|
2012-2016
|
Днепр
|
39
|
4.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
2003-2007
|
Шахтер
|
35
|
5.
|
Александр ГОЛОВКО
|
1999-2002
|
Динамо
|
30
|
6.
|
Виктор КОЛОТОВ
|
1974-1980
|
Динамо
|
27
|
7.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1994-1999
|
Динамо
|
22
|
8.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2018-2021
|
Динамо
|
20
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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