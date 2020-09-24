Матч с Гентом оказался юбилейным для двух игроков Динамо

Виталий Буяльский провел 50-й матч в еврокубках, а Сергей Сидорчук — 20-й в качестве капитана

  • 24.09.2020 01:05
  • 145 просмотров
  • 0 комментариев
Матч с Гентом оказался юбилейным для двух игроков Динамо
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Поединок с «Гентом» стал 50-м для Виталия Буяльского в еврокубковых турнирах. 29 встреч он отыграл в Лиге Европы и 21 - в Лиге чемпионов. Юбилейной игра с «буйволами» оказалась и для Сергея Сидорчука - 20-й в Лиге чемпионов. Кроме того, Сергей стал 8-м игроком украинских клубов за все годы, проведшим 20 матчей в еврокубках в качестве капитана. К слову, в этот октет входят 5 футболистов «Динамо», 2 - «Шахтера» и 1 - «Днепра».

Топ-8 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

 

Игрок

Сезоны

Клуб

Матчи

1.

Дарио СРНА

2008-2018

Шахтер

93

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

2005-2017

Динамо

61

3.

Руслан РОТАНЬ

2012-2016

Днепр

39

4.

Анатолий ТИМОЩУК

2003-2007

Шахтер

35

5.

Александр ГОЛОВКО

1999-2002

Динамо

30

6.

Виктор КОЛОТОВ

1974-1980

Динамо

27

7.

Олег ЛУЖНЫЙ

1994-1999

Динамо

22

8.

Сергей СИДОРЧУК

2018-2021

Динамо

20

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности