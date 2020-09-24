Оценки матча Гент – Динамо. Лучшие игроки встречи – Де Пена и Буяльский

Киевляне обыграли соперника на выезде, но впереди еще вторая игра Q4 ЛЧ

  • 24.09.2020 00:47
  • 994 просмотра
  • 4 комментария
Оценки матча Гент – Динамо. Лучшие игроки встречи – Де Пена и Буяльский
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо» (1:2).

Лучшими игрокам матча стали Карлос Де Пена и Виталий Буяльский (оценки 7.0). Буяльский внес весомый вклад в гостевую победу команды, а Де Пена забил победный гол в матче.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Гент» – «Динамо» – 1:2:

  

Замены «Гента»: Тим Кляйндинст – 6,5; Жордан Ботака – 5,0; Милад Мохаммади – 5,0.

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков – 6,5; Беньямин Вербич – 5,5; Владимир Шепелев – б/о.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.09.2020 01:31
    0
    Буяльский зіграв, дійсно, гарно.
    Де Пена лажав багато, а потім виправився голом...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 01:11
    +1
    Де Пена? Хіба? Якщо стосовно Буяльського можна погодитись - да, молодець; то де Пена провів не кращий матч (гол - випадковий). Якщо називати друго кращого, то це - Сидорчук! Вигриз всю опорну зону, нічого нам звідти не прилетіло!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 01:05
    +1
    pricolist, 24.09.2020 01:01
    Шапаренко и Буяльского в расстановке местами б поменять. Коля все-таки ниже играет
    ,а 10 кой Шара не любит .
    Его физрукии ставили всегда 10 кой и он стушевался
    А у Буи получаются не плохие матчи , особенно виден прогресс его в двух последних сезонах
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 24.09.2020 01:01
    +3
    Шапаренко и Буяльского в расстановке местами б поменять. Коля все-таки ниже играет
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 24.09.2020 01:01
    +3
    Шапаренко и Буяльского в расстановке местами б поменять. Коля все-таки ниже играет
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 01:11
    +1
    Де Пена? Хіба? Якщо стосовно Буяльського можна погодитись - да, молодець; то де Пена провів не кращий матч (гол - випадковий). Якщо називати друго кращого, то це - Сидорчук! Вигриз всю опорну зону, нічого нам звідти не прилетіло!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 01:05
    +1
    pricolist, 24.09.2020 01:01
    Шапаренко и Буяльского в расстановке местами б поменять. Коля все-таки ниже играет
    ,а 10 кой Шара не любит .
    Его физрукии ставили всегда 10 кой и он стушевался
    А у Буи получаются не плохие матчи , особенно виден прогресс его в двух последних сезонах
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.09.2020 01:31
    0
    Буяльский зіграв, дійсно, гарно.
    Де Пена лажав багато, а потім виправився голом...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности