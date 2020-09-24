Оценки матча Гент – Динамо. Лучшие игроки встречи – Де Пена и Буяльский

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо» (1:2).

Лучшими игрокам матча стали Карлос Де Пена и Виталий Буяльский (оценки 7.0). Буяльский внес весомый вклад в гостевую победу команды, а Де Пена забил победный гол в матче.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Гент» – «Динамо» – 1:2:

Замены «Гента»: Тим Кляйндинст – 6,5; Жордан Ботака – 5,0; Милад Мохаммади – 5,0.

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков – 6,5; Беньямин Вербич – 5,5; Владимир Шепелев – б/о.