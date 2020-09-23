Хавбек Колоса: «Сделаем все, чтобы сказка нашей команды не закончилась»

Вадим Милько рассказал о матче Лиги Европы

  • 23.09.2020 23:35
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Хавбек Колоса: «Сделаем все, чтобы сказка нашей команды не закончилась»
© koloskovalivka.com

Полузащитник «Колоса» Вадим Милько прокомментировал матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против хорватской «Риеки».

- В связи с погодными условиями, которые будут и для нас, и для хорватов одинаковыми, будет очень тяжелая игра, будет много борьбы. Мы приложим все усилия, чтобы наша еврокубковая сказка не закончилась в Хорватии.

- О шансах команд на проход в следующий раунд я бы сейчас не хотел говорить. Преодолеем или нет - это уже в четверг посмотрим. А так мы ознакомились с соперником - это хорошая, добротная команда. У них много фактурных футболистов.

Они физически хорошо подготовлены, и мне кажется, что завтра будет очень интересно.

Игра состоится в четверг, старт в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Колос Ковалевка

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности