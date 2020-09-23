Хавбек Колоса: «Сделаем все, чтобы сказка нашей команды не закончилась»

Полузащитник «Колоса» Вадим Милько прокомментировал матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против хорватской «Риеки».

- В связи с погодными условиями, которые будут и для нас, и для хорватов одинаковыми, будет очень тяжелая игра, будет много борьбы. Мы приложим все усилия, чтобы наша еврокубковая сказка не закончилась в Хорватии.

- О шансах команд на проход в следующий раунд я бы сейчас не хотел говорить. Преодолеем или нет - это уже в четверг посмотрим. А так мы ознакомились с соперником - это хорошая, добротная команда. У них много фактурных футболистов.

Они физически хорошо подготовлены, и мне кажется, что завтра будет очень интересно.

Игра состоится в четверг, старт в 21:45.