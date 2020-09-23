Луческу побил рекорд Лобановского 19-летней давности

75-летний румынский тренер провел 136-й матч в еврокубках с украинскими клубами

  • 23.09.2020 22:44
  • 9141 просмотр
  • 1 комментарий
Луческу побил рекорд Лобановского 19-летней давности
© ФК Динамо

Поединок с «Гентом» стал 136-м для Мирчи Луческу в еврокубках с украинскими клубами. Тем самым 75-летний Мистер стал новым рекордсменом-гвардейцем среди тренеров наших команд, превзойдя достижение Валерия Лобановского 19-летней давности.

Под руководством румынского наставника «Шахтер» и «Динамо» провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и 2 соответственно), а горняки еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Топ-12 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

 

Тренер

Годы

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

СК

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

2004-2020

Шахтер (134), Динамо (2)

136

90

45

-

1

2.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1973-2001

Динамо

135

94

20

18

3

3.

Мирон МАРКЕВИЧ

1993-2015

Карпаты (2), Металлист (52),

79

4

73

2

-

 

 

 

Днепр (25)

 

 

 

 

-

4.

Юрий СЕМИН

2008-2012

Динамо

39

17

22

-

-

5.

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

1988-2005

Днепр

33

6

27

-

-

6.

Виктор ПРОКОПЕНКО

1985-2001

Черноморец (12), Шахтер (18)

30

14

12

4

-

 

Александр ХАЦКЕВИЧ

2017-2019

Динамо

30

8

22

-

-

8.

Паулу ФОНСЕКА

2016-2019

Шахтер

28

16

12

-

-

9.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2002-2019

Динамо

27

19

8

-

-

10.

Сергей РЕБРОВ

2014-2016

Динамо

26

14

12

-

-

 

Юрий ВЕРНИДУБ

2014-2018

Заря

26

-

26

-

-

12.

Йожеф САБО

1994-2007

Динамо

25

21

4

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 24.09.2020 00:13
    0
    а походу будет еще 7))вобще старый дед еще оказуетса может!
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 24.09.2020 00:13
    0
    а походу будет еще 7))вобще старый дед еще оказуетса может!
    Ссылка
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