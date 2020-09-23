Луческу побил рекорд Лобановского 19-летней давности

Поединок с «Гентом» стал 136-м для Мирчи Луческу в еврокубках с украинскими клубами. Тем самым 75-летний Мистер стал новым рекордсменом-гвардейцем среди тренеров наших команд, превзойдя достижение Валерия Лобановского 19-летней давности.
Под руководством румынского наставника «Шахтер» и «Динамо» провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и 2 соответственно), а горняки еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.
Топ-12 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Тренер
|
Годы
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
СК
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2004-2020
|
Шахтер (134), Динамо (2)
|
136
|
90
|
45
|
-
|
1
|
2.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1973-2001
|
Динамо
|
135
|
94
|
20
|
18
|
3
|
3.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
1993-2015
|
Карпаты (2), Металлист (52),
|
79
|
4
|
73
|
2
|
-
|
|
|
|
Днепр (25)
|
|
|
|
|
-
|
4.
|
Юрий СЕМИН
|
2008-2012
|
Динамо
|
39
|
17
|
22
|
-
|
-
|
5.
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
1988-2005
|
Днепр
|
33
|
6
|
27
|
-
|
-
|
6.
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
1985-2001
|
Черноморец (12), Шахтер (18)
|
30
|
14
|
12
|
4
|
-
|
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
2017-2019
|
Динамо
|
30
|
8
|
22
|
-
|
-
|
8.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2016-2019
|
Шахтер
|
28
|
16
|
12
|
-
|
-
|
9.
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2002-2019
|
Динамо
|
27
|
19
|
8
|
-
|
-
|
10.
|
Сергей РЕБРОВ
|
2014-2016
|
Динамо
|
26
|
14
|
12
|
-
|
-
|
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
2014-2018
|
Заря
|
26
|
-
|
26
|
-
|
-
|
12.
|
Йожеф САБО
|
1994-2007
|
Динамо
|
25
|
21
|
4
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.