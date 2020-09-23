Луческу побил рекорд Лобановского 19-летней давности

Поединок с «Гентом» стал 136-м для Мирчи Луческу в еврокубках с украинскими клубами. Тем самым 75-летний Мистер стал новым рекордсменом-гвардейцем среди тренеров наших команд, превзойдя достижение Валерия Лобановского 19-летней давности.

Под руководством румынского наставника «Шахтер» и «Динамо» провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и 2 соответственно), а горняки еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Топ-12 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Тренер Годы Клубы Всего ЛЧ ЛЕ КК СК 1. Мирча ЛУЧЕСКУ 2004-2020 Шахтер (134), Динамо (2) 136 90 45 - 1 2. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1973-2001 Динамо 135 94 20 18 3 3. Мирон МАРКЕВИЧ 1993-2015 Карпаты (2), Металлист (52), 79 4 73 2 - Днепр (25) - 4. Юрий СЕМИН 2008-2012 Динамо 39 17 22 - - 5. Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ 1988-2005 Днепр 33 6 27 - - 6. Виктор ПРОКОПЕНКО 1985-2001 Черноморец (12), Шахтер (18) 30 14 12 4 - Александр ХАЦКЕВИЧ 2017-2019 Динамо 30 8 22 - - 8. Паулу ФОНСЕКА 2016-2019 Шахтер 28 16 12 - - 9. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2002-2019 Динамо 27 19 8 - - 10. Сергей РЕБРОВ 2014-2016 Динамо 26 14 12 - - Юрий ВЕРНИДУБ 2014-2018 Заря 26 - 26 - - 12. Йожеф САБО 1994-2007 Динамо 25 21 4 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.