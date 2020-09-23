ВИДЕО. Яремчук получил травму в матче Лиги чемпионов против Динамо

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов между «Гентом» и киевским «Динамо» уже в первом тайме повреждение получил украинский нападающий хозяев Роман Яремчук.

Его заменили на 25-й минуте.

О тяжести травмы информации пока нет. Отметим, что Яремчук был в списке сборной Украины на матчи октября против Франции, Испании и Германии.