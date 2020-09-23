ВИДЕО. Яремчук получил травму в матче Лиги чемпионов против Динамо

Восстановится ли к матчам сборной Украины?

  • 23.09.2020 22:40
  • 4625 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Яремчук получил травму в матче Лиги чемпионов против Динамо
© twitter.com/KAAGent

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов между «Гентом» и киевским «Динамо» уже в первом тайме повреждение получил украинский нападающий хозяев Роман Яремчук.

Его заменили на 25-й минуте.

О тяжести травмы информации пока нет. Отметим, что Яремчук был в списке сборной Украины на матчи октября против Франции, Испании и Германии.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 23.09.2020 23:32
    +2
    Скорейшего выздоровления
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 22:56
    -1
    Плохо, хорошо бы его в СБУ не терять, то не коно, который тож мб вылетел.
    А так мораэс который не впечатляет в сборной пока что вообще, да и в шахте на сегодня да супряга которого шева фиг выпустит
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    vados1991
    online
      vados1991, 23.09.2020 23:32
    +2
    Скорейшего выздоровления
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