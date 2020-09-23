ВИДЕО. Яремчук получил травму в матче Лиги чемпионов против Динамо

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов между «Гентом» и киевским «Динамо» уже в первом тайме повреждение получил украинский нападающий хозяев Роман Яремчук.
Его заменили на 25-й минуте.
О тяжести травмы информации пока нет. Отметим, что Яремчук был в списке сборной Украины на матчи октября против Франции, Испании и Германии.
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Источник — Sport.ua
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А так мораэс который не впечатляет в сборной пока что вообще, да и в шахте на сегодня да супряга которого шева фиг выпустит
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