ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 сентября

В четверг, 24 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
22:00. Суперкубок УЕФА. Бавария - Севилья 1,33 - 6,40 - 8,10
21:00. Лига Европы. Шкендия - Тоттенхэм 23,00 - 8,00- 1,12
21:15. Лига Европы. Вольфсбург - Десна 1,21 - 6,80 - 11,50
21:30. Лига Европы. Милан - Боде - Глимт 1,29 - 6,30 - 8,00
21:45. Лига Европы. Риека -Колос 1,95 - 3,35 - 4,00
21:45. Кубок Английской Лиги. Линкольн - Ливерпуль 1,15 - 7,70 - 19,00
21:45. Кубок Английской Лиги. Манчестер Сити - Борнмут 1, 44 - 4,75 - 6,80
ТЕННИС
11:00. Ролан Гаррос. Марта Костюк - Лаура Паар 1,08- 7,30
13:30. Ролан Гаррос. Ангелина Калинина- В. Лепченко 1,92 - 1,86
14:00. Страсбург. Элина Свитолина - Жиль Тейхманн 1,63 - 2,30
БАСКЕТБОЛ
03:30. НБА. Майами - Бостон 1,65 - 12,00 - 2,25
ХОККЕЙ
03:00. НХЛ. Даллас - Тампа Бэй 3,15 - 3,90 - 2,12
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.